Tatilleri Atina'dan başladı
Burak Sergen ile eşi Gizem Sergen, Kurban Bayramı tatili Atina'ya gitti. Sergen çifti, daha sonra Türkiye'ye dönerek tatillerine Ege kıyılarında devam edecek
Giriş: 08.06.2025 - 10:39 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:39
Burak Sergen ile eşi Gizem Sergen, Kurban Bayramı tatili için Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti.
Çift, tatil boyunca sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaştı.
Atina’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfeden Burak Sergen ile Gizem Sergen Atina'dan Bodrum geçtikten sonra tatillerine Ege kıyılarında tatiline devam edecek.
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