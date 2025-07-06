Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Tatiliniz çileye dönüşmesin! Güneş yanıklarına karşı etkili çözüm yolları

        Güneşlenirken dikkat etmeniz gerekenler ve yanıklara karşı neler yapılmalıdır?

        Yazın gelmesi ve tatil sezonunun açılmasıyla birlikte kendilerini tatil beldelerine atan kişilerin en çok dikkat etmesi gereken durumlardan biri, hiç şüphesiz, güneş yanığıdır. Doğru zamanlama ve gerekli önlemler alındığında birçok faydası olan güneşlenme, aksi halde güneş yanığına dönüşür. Peki, güneş yanıklarına karşı neler yapılmalıdır? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 10:00 Güncelleme: 06.07.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneş yanığına karşı etkili yöntemler!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havaların ısınmasıyla yılın yorgunluğunu atmak ve eğlenceli vakit geçirmek için tatile çıkanlar, dikkatsiz güneşlenme sonucu tatillerini kabusa çevirebilirler. Güneşlenmeye karşı dikkat edilmesi gerekenler...

        GÜNEŞ YANIĞI NASIL OLUŞUR?

        Güneş yanığı, cildin ultraviyole (UV) ışınlarına uzun süre korunmasız şekilde maruz kalması sonucu oluşan bir cilt hasarıdır. Güneş ışınlarının görünmeyen bir bileşeni olan UV ışınları, ciltteki melanin üretimini artırarak bronzlaşmaya neden olurken, aşırı maruz kalındığında cildi yakabilir ve zarar verebilir.

        REKLAM
        Klima nasıl temizlenir?
        Klima nasıl temizlenir?
        Eksiksiz bir plaj çantasında neler olmalı?
        Eksiksiz bir plaj çantasında neler olmalı?

        GÜNEŞ YANIĞININ YAYGIN NEDENLERİ

        1. UV IŞINLARINA MARUZİYET

        Güneşin yaydığı UVA ve UVB ışınları, özellikle uzun süreli temas durumunda cildi ciddi şekilde etkileyebilir.

        2. CİLT TİPİ VE RENGİ

        Açık tenli bireyler, düşük melanin düzeyine sahip oldukları için güneş yanığına daha yatkındır.

        3. GÜNEŞİN ZİRVE SAATLERİ

        Öğle saatlerinde (10:00-16:00) dışarıda bulunmak, UV ışınlarının en yoğun olduğu zaman dilimi olduğu için risklidir.

        4. KORUYUCU KULLANMAMAK

        Güneş kremi sürmemek ya da yetersiz sürmek, cildi savunmasız bırakır. Cilt tipine uygun doğal içerikli ürünler tercih edilmelidir.

        5. CİLT YAPISI VE HASTALIKLAR

        Cilt hassasiyeti veya bazı dermatolojik hastalıklar, güneş yanığına karşı savunmayı azaltabilir.

        REKLAM

        6. YÜKSEK RAKIM VE YANSIMA

        Yüksek irtifada veya kar gibi UV’yi yansıtan yüzeylerin bulunduğu yerlerde güneş yanığı riski artar.

        GÜNEŞ YANIĞINDAN EN ÇOK ETKİLENEN GRUPLAR

        - Açık tenli bireyler

        - Bebekler ve küçük çocuklar

        - Yaşlı bireyler

        - Bağışıklık sistemi zayıf olanlar

        - Açık havada çalışanlar (tarım işçileri, inşaatçılar vb.)

        - Sporcular

        - Cilt hastalıkları olan bireyler

        - Fotosensitiviteye neden olan ilaçları kullananlar

        - Güneş koruyucu ürünleri kullanmayanlar

        GÜNEŞ YANIĞINA KARŞI YAPILMASI GEREKENLER

        İLK YARDIM: SOĞUK SU VE KOMPRES

        Güneş yanığında ilk adım, cildi serinletmektir. Ilık-soğuk arası bir sıcaklıkta suyla duş almak veya soğuk kompres uygulamak etkili olur. Soğuk suyla ıslatılmış temiz bir havlunun yanık bölgesine nazikçe uygulanması, kızarıklığı ve şişliği azaltır. Ancak buz gibi su veya doğrudan buz kullanmaktan kaçınılmalıdır.

        REKLAM

        NEMLENDİRİCİ VE ALOE VERA UYGULAMASI

        Aloe vera jeli, içerdiği antioksidanlar ve antiinflamatuar bileşenler sayesinde yanık hissini hafifletir, cildi rahatlatır. Parfüm ve alkol içermeyen nemlendiriciler de cildin nem dengesini koruyarak soyulma ve kuruluğun önüne geçer. Uygulama, özellikle duş sonrası nemli cilde yapılmalıdır.

        HİDROKORTİZON KREMİ VE AĞRI KESİCİLER

        Ciddi güneş yanıklarında, uzman önerisiyle düşük dozlu hidrokortizon içeren kremler kullanılabilir. Bu tür ürünler, iltihaplanmayı azaltarak ciltte rahatlama sağlar. Ağrı durumunda ise doktorun önerdiği ağrı kesici ilaçlar destekleyici olabilir.

        EVDE UYGULANABİLECEK DOĞAL YÖNTEMLER

        Evde bulunabilecek bazı doğal malzemeler, güneş yanığı sonrası rahatlatıcı etki sağlar:

        - Yoğurt ve Süt: Yoğurt, soğutucu etkisi ve probiyotik içeriğiyle cildi yatıştırır. Süt ise vitamin desteği sağlar ve cilt iltihabını azaltır.

        - Çay Poşeti: Tanen içeriği sayesinde şişliği ve kızarıklığı azaltır. Soğutulmuş yeşil veya siyah çay poşetleri doğrudan yanık bölgesine uygulanabilir.

        REKLAM

        - Elma Sirkesi: Antiseptik etkisiyle cildi temizler ve pH dengesini düzenler. Seyreltilerek kullanılmalıdır.

        - Salatalık ve Bal: Salatalık cildi serinletirken bal, antibakteriyel özelliği ile cilt onarımını destekler. İkisi birlikte kullanılabilir.

        - Hindistan Cevizi Yağı: Derinlemesine nemlendirir, cildi besler ve soyulmayı azaltır. E vitamini içeriği ile cilt yenilenmesini hızlandırır.

        GÜNEŞTEN KORUNMAK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

        - SPF 30 ve üzeri koruma faktörlü güneş kremi kullanın, 2-3 saatte bir tekrarlayın.

        - Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçının.

        - Geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli uzun giysiler tercih edin.

        - Suya girerken suya dayanıklı güneş koruyucuları tercih edin.

        - Dudaklar için SPF içeren ürünler kullanın.

        REKLAM

        - Gölge alanlarda zaman geçirmeye özen gösterin.

        DOKTORA NE ZAMAN BAŞVURMALI?

        Güneş yanığı her zaman hafif şekilde seyretmeyebilir. Aşağıdaki belirtilerden biri görüldüğünde tıbbi yardım alınmalıdır:

        - Geniş cilt alanlarında yanık oluşumu

        - Su toplamış ve kabarcıklı bölgeler

        - Şiddetli ağrı, ateş, titreme

        - Baş ağrısı, mide bulantısı, kusma

        - Akıntı, kötü koku gibi enfeksiyon belirtileri

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Silahlı saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu
        Silahlı saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Habertürk Anasayfa