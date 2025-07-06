Havaların ısınmasıyla yılın yorgunluğunu atmak ve eğlenceli vakit geçirmek için tatile çıkanlar, dikkatsiz güneşlenme sonucu tatillerini kabusa çevirebilirler. Güneşlenmeye karşı dikkat edilmesi gerekenler...

Güneş yanığı, cildin ultraviyole (UV) ışınlarına uzun süre korunmasız şekilde maruz kalması sonucu oluşan bir cilt hasarıdır. Güneş ışınlarının görünmeyen bir bileşeni olan UV ışınları, ciltteki melanin üretimini artırarak bronzlaşmaya neden olurken, aşırı maruz kalındığında cildi yakabilir ve zarar verebilir.

Güneşin yaydığı UVA ve UVB ışınları, özellikle uzun süreli temas durumunda cildi ciddi şekilde etkileyebilir.

Açık tenli bireyler, düşük melanin düzeyine sahip oldukları için güneş yanığına daha yatkındır.

Öğle saatlerinde (10:00-16:00) dışarıda bulunmak, UV ışınlarının en yoğun olduğu zaman dilimi olduğu için risklidir.

Güneş kremi sürmemek ya da yetersiz sürmek, cildi savunmasız bırakır. Cilt tipine uygun doğal içerikli ürünler tercih edilmelidir.

Cilt hassasiyeti veya bazı dermatolojik hastalıklar, güneş yanığına karşı savunmayı azaltabilir.

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6. YÜKSEK RAKIM VE YANSIMA

Yüksek irtifada veya kar gibi UV’yi yansıtan yüzeylerin bulunduğu yerlerde güneş yanığı riski artar.

GÜNEŞ YANIĞINDAN EN ÇOK ETKİLENEN GRUPLAR

- Açık tenli bireyler

- Bebekler ve küçük çocuklar

- Yaşlı bireyler

- Bağışıklık sistemi zayıf olanlar

- Açık havada çalışanlar (tarım işçileri, inşaatçılar vb.)

- Sporcular

- Cilt hastalıkları olan bireyler

- Fotosensitiviteye neden olan ilaçları kullananlar

- Güneş koruyucu ürünleri kullanmayanlar

GÜNEŞ YANIĞINA KARŞI YAPILMASI GEREKENLER

İLK YARDIM: SOĞUK SU VE KOMPRES

Güneş yanığında ilk adım, cildi serinletmektir. Ilık-soğuk arası bir sıcaklıkta suyla duş almak veya soğuk kompres uygulamak etkili olur. Soğuk suyla ıslatılmış temiz bir havlunun yanık bölgesine nazikçe uygulanması, kızarıklığı ve şişliği azaltır. Ancak buz gibi su veya doğrudan buz kullanmaktan kaçınılmalıdır.

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NEMLENDİRİCİ VE ALOE VERA UYGULAMASI

Aloe vera jeli, içerdiği antioksidanlar ve antiinflamatuar bileşenler sayesinde yanık hissini hafifletir, cildi rahatlatır. Parfüm ve alkol içermeyen nemlendiriciler de cildin nem dengesini koruyarak soyulma ve kuruluğun önüne geçer. Uygulama, özellikle duş sonrası nemli cilde yapılmalıdır.