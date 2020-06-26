Tatilcilerin yeni gözdesi karavanda, üreticiler talebe yetişemiyor

Kovid-19 salgını, tatil tercihlerinin değişmesine de neden oldu. İzole bir ortamda tatil yapmak isteyen pek çok kişi, tercihini karavandan yana kullanıyor. Karavan üreticileri de siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.
İzmir'in Menderes ilçesinde 5 yıldır karavan imalatı yapan Zafer Urundaş, AA muhabirine, koronavirüs salgını dolayısıyla karavan turizmine ilginin hayli arttığını dile getirdi.
İnsanların salgın nedeniyle artık izole bir tatil istediğini vurgulayan Urundaş, "Karavan izole tatile bir alternatif. Karavancılık da zaten Türkiye'de talep gören bir sektördü. Salgın dolayısıyla talep ve ilgi daha da artmaya başladı. İnanılmaz derecede bir ilgi var. İnsanlar artık karavanla birlikte doğanın içerisinde bulunmak istiyor." dedi.
Urundaş, yoğunluk nedeniyle araçların teslimat süresinin uzadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Aşırı talep nedeniyle teslimat süreleri 4-5 aya kadar uzadı. Sırası gelip üretime aldığımız aracımızı, çok özel bir istek yoksa eğer 40-45 günde teslim edebiliyoruz. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Çünkü yeni bir sektör. Yetişmiş personel yok. Personeli kendimiz yetiştiriyoruz. Bu da biraz zamanımızı alıyor. Aynı zamanda malum sebeplerden dolayı 2 ay malzemelerin geç gelmesi de bizi zorladı."
- Maliyet dizayna göre değişiyor
Müşterilerin getirdiği panelvanları, talep doğrultusunda dizayn ettiklerini aktaran Urundaş, sektörün en büyük probleminin ÖTV olduğunu, bu nedenle 5 yaşından büyük araçlar üzerinde çalıştıklarını aktardı.
Urundaş, maliyetin dizayna göre değiştiğini belirterek, "Eğer ithal malzeme üzerinden imalat yapılacaksa fiyatlar yaklaşık 90 bin liradan başlar ama güneş enerjisi, duvar sistemi, ortam ısıtması dahil olan bir aracı düşünürsek, panelvandan karavana dönüşüm, 100-110 bin lirada biter." şeklinde konuştu.
Karavanların atık depolarının boşaltılabileceği durakların yeterli miktarda olmamasının karavancıları zorladığını da kaydeden Urundaş, bu konuya da çözüm bulunmasını istediklerini dile getirdi.
Karavan kullanıcısı Yüksel Sipahi ise yeni tip koronavirüs nedeniyle karavanların daha da kıymetli hale geldiğini ifade ederek, imkanı olan herkese karavan önerdiğini söyledi.
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