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        Haberler Bilgi Yaşam Tatil kilosu kabus olmasın: Geri vermenin en etkili yolları

        Tatil sonrası formunuzu geri kazanmanın yolları nelerdir?

        Tatil sonrası alınan kilolarla mücadele etmek zorunda değilsiniz. Doğru alışkanlıklarla kısa sürede toparlanabilirsiniz. İşte sağlıklı bir şekilde toparlanmanın yolları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 11:30 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:30
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        Tatil kilolarına bu yöntemlerle son!
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        Tatilde ipin ucunu kaçırdıysanız endişelenmeyin! İşte sağlıklı bir şekilde toparlanmanın yolları...

        TATİLDE ALINAN KİLOLAR NASIL VERİLİR?

        Kilo kontrolü, yılın her döneminde hem kadınlar hem de erkekler için önemli bir konu. Yaz öncesi fit görünmek için başlayan çabalar, tatil dönüşü alınan kilolarla devam eder. Tatilden döndüğünüzde yapacağınız birkaç basit ama etkili adımla fazlalık kilolarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz. Önemli olan, hemen harekete geçmek ve süreci ertelememektir. Aksi takdirde o kilolar, sizinle birlikte tüm kışı geçirebilir.

        UYARI: Bu tavsiyeler kişiden kişiye farklılık gösterebilir; öncelikle bir diyetisyene başvurmanız önerilir.

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        1. KAHVALTIYI ATLAMAYIN

        Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biridir. Gece boyunca düşen kan şekeri sabah daha fazla açlık hissine yol açar. Bu da sizi gün içinde şekerli atıştırmalıklara yöneltebilir. Güne protein açısından zengin, yumurta ve peynir içeren dengeli bir kahvaltıyla başlayarak abur cubur isteğini azaltabilirsiniz.

        2. ÖĞÜNLERİ ATLAMAYIN

        Kilo vermeye çalışırken yoğunluk bahanesiyle öğün atlamak, ters etki yaratabilir. Özellikle öğle öğünü atlandığında, akşamüstü tatlı ve cips gibi sağlıksız besinlere yönelme olasılığı artar. Öğünlerinizi düzenli ve dengeli şekilde tüketmeye özen gösterin.

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        3. DUYGUSAL YEMEYE DİKKAT

        Aç olmadığınız halde yemek yeme isteğiniz varsa, bunun duygusal sebeplerden kaynaklanabileceğini unutmayın. Stres, yalnızlık ya da keyifli anlar bile tatlı krizine sebep olabilir. O an durup kendinize şu soruyu sorun: “Bu tatlıyı yedikten sonra gerçekten iyi hissedecek miyim?”

        4. ABUR CUBURDAN UZAK DURUN

        Televizyon karşısında kurabiye ya da patlamış mısır tüketme alışkanlığınız varsa, bu atıştırmalıkları göz önünden kaldırın. Gözünüzün görmediği şeyi canınız da çekmeyecektir.

        5. EV YAPIMI SAĞLIKLI ALTERNATİFLER TERCİH EDİN

        Paketli ürünler yerine evde hazırladığınız sağlıklı atıştırmalıklarla tatlı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Örneğin, muz ve sütle hazırlayacağınız doğal dondurma ya da fırınlanmış baharatlı patates iyi bir alternatiftir. Tatlı krizlerinde hurma veya kuru meyveleri tercih edebilirsiniz.

        6. SEBZE VE MEYVEYİ İHMAL ETMEYİN

        Lifli sebze ve meyveler, tam tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar hem tok tutar hem de kan şekerini dengeler. Bu sayede şekerli gıdalara yöneliminiz azalır.

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        7. SOSYAL ORTAMLARDAN ÖNCE EVDE YİYİN

        Dışarı çıkmadan önce evde sağlıklı bir şeyler yemeniz, dışarıda kontrolsüzce atıştırmalık tüketmenizin önüne geçer. Özellikle yüksek proteinli ve lifli besinler tercih edin.

        8. HAREKETSİZ KALMAYIN

        Egzersiz, kilo vermenin ayrılmaz bir parçasıdır. Şekerli yiyecekler aklınıza geldiğinde kısa bir yürüyüş ya da dans gibi basit bir aktivite bile isteğinizi bastırabilir. Haftada en az 3 gün, 45 dakika tempolu yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirin.

        9. AÇ KARNINA ALIŞVERİŞE ÇIKMAYIN

        Markete aç gitmek, ihtiyacınız olmayan yüksek kalorili ürünleri sepete eklemenize neden olur. Öncesinde bir öğün yiyip tok bir şekilde alışverişe çıkarsanız daha sağlıklı tercihler yaparsınız.

        10. YİYECEKLERLE ÖDÜLLENDİRMEYİN

        Diyet sürecinde kendinizi ödüllendirmek istiyorsanız bunu yiyeceklerle yapmayın. Yeni bir kitap, kıyafet ya da küçük bir tatil planı gibi kendinizi motive edecek farklı yollar seçin.

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        11. TAM TAHILLARI DİYETİNİZE EKLEYİN

        Karabuğday, siyez, çavdar gibi tahıllar sağlıklı kilo verme sürecinde destekleyicidir. Protein ihtiyacınızı hayvansal kaynaklar yerine baklagiller gibi bitkisel kaynaklardan karşılamaya özen gösterin.

        12. SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

        Günlük su ihtiyacınızı karşılamak kilo verme sürecinin temel taşlarındandır. Vücut ağırlığınızla orantılı olarak (kg x 30 ml) su tüketmeye özen gösterin. Maden suyu ise mineral takviyesi açısından faydalı olabilir; ancak tansiyon hastaları dikkatli olmalıdır.

        13. DETOKSLA FAZLALAĞINIZDAN ARININ AMA UZATMAYIN

        Detokslar kısa süreli uygulandığında faydalı olabilir, fakat uzun süreli aç kalmaya dayalı detokslar vücuda zarar verebilir. Sağlıklı bir kilo verme süreci için dengeli ve çeşitli beslenme esas alınmalıdır.

        14. BAHARATLARLA METABOLİZMANIZI DESTEKLEYİN

        Yoğurt ya da cacığa pul biber ve çörek otu eklemek, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilir. Günlük 2 fincan yeşil çay da destekleyici olabilir; fakat tansiyon problemi olanların dikkatli olması gerekir.

        15. UZMAN DESTEĞİ ALIN

        Herkesin metabolizması ve ihtiyaçları farklıdır. Kilo verirken bir diyetisyene danışmak, size en uygun ve sürdürülebilir beslenme programını oluşturmanız açısından oldukça önemlidir. Özellikle sağlık sorunları olan bireylerde kişiye özel diyet planları şarttır.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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