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        Taşıt Kredisi Şartları Nelerdir? Taşıt Kredisi Almak İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Alabilir?

        Taşıt kredisi, bireylerin ya da işletmelerin otomobil, motosiklet, ticari araç gibi motorlu taşıtları satın alırken ihtiyaç duydukları finansmanı sağlamak için bankalar ve finans kuruluşları tarafından verilen bir kredi türüdür. Hem sıfır kilometre hem de ikinci el araç alımlarında kullanılabilen taşıt kredileri, belirli şartlara ve kredi değerlendirme kriterlerine bağlı olarak sunulur. Bu haber metninde taşıt kredisi başvuru şartları, başvuru süreci, kimlerin bu krediden faydalanabileceği ve dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı olarak açıklanmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 17:23 Güncelleme: 30.06.2025 - 17:23
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        Taşıt Kredisi Şartları Nelerdir?
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        Taşıt Kredisi Nedir?

        Taşıt kredisi, araç satın almak isteyen bireylere ya da işletmelere, belirli vade ve faiz oranları çerçevesinde sağlanan, bankalar tarafından verilen tüketici kredisidir. Genellikle alınacak aracın fatura değeri üzerinden belirlenen oranda kredi sağlanır ve alınan araç bankaya ipotek ettirilir. Vade süresince kredi taksitleri ödenmeye devam edilirken, araç rehinli kalır.

        Taşıt Kredisi Türleri Nelerdir?

        Sıfır Araç Kredisi Yetkili bayiden alınacak sıfır kilometre araçlar için sunulan kredi türüdür. Aracın fatura değeri üzerinden kredi verilir. Vade süresi ve kredi limiti aracın değerine göre belirlenir.

        İkinci El Araç Kredisi Belirli yaş ve kilometre sınırlarını aşmayan ikinci el araçlar için verilir. Genellikle 8 yaşa kadar olan araçlar için kredi verilir, bazı bankalarda bu sınır daha düşüktür.

        Ticari Taşıt Kredisi Şirketler, esnaflar ya da serbest meslek sahiplerinin ticari amaçla alacağı araçlar için sunulan özel kredi türüdür.

        Taşıt Kredisi Şartları Nelerdir?

        18 Yaşını Doldurmuş Olmak Kredi kullanabilmek için başvuru sahibinin reşit olması gerekir.

        Düzenli ve Belgelenebilir Gelir Başvuru sahibinin sabit bir gelirinin olması ve bunu maaş bordrosu, vergi levhası ya da kira geliri gibi belgelerle ispatlaması gerekir.

        Yeterli Kredi Notu Bankalar, başvuru sahibinin kredi notunu dikkate alır. Düşük kredi notuna sahip olan bireylerin başvurusu reddedilebilir veya kefil/takas şartı aranabilir.

        Aracın Yaş ve Değeri İkinci el araçlar için bankalar genellikle en fazla 8 yaşa kadar olan araçlara kredi verir. Aracın piyasa değeri, kredi tutarını etkiler. Ekspertiz raporu istenebilir.

        Araç Üzerine Rehin Konulması Kredi onaylandığında, alınacak araç teminat olarak gösterilir ve taşıt rehni oluşturulur. Borç bitene kadar araç üzerinde bankanın rehni kalır.

        Peşinat Şartı Bankalar, aracın tamamına değil, belirli bir kısmına kredi verir. Bu oran yasal olarak aracın değerine göre sınırlanmıştır.

        400.000 TL’ye kadar olan araçlar için %70 kredi verilebilir

        400.001 – 800.000 TL arası için %50

        800.001 – 1.200.000 TL arası için %30

        1.200.001 – 2.000.000 TL arası için %20

        2.000.000 TL üzeri araçlar için kredi verilmez

        Gerekli Belgeleri Temin Etmek Başvuru sürecinde kimlik, gelir belgesi, ikametgâh ve satın alınacak araca ait belge ve faturalar sunulmalıdır.

        Taşıt Kredisi İçin Gerekli Belgeler

        Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı

        Gelir belgesi (maaş bordrosu, serbest meslek sahipleri için vergi levhası)

        İkametgâh belgesi ya da son 3 aya ait fatura

        Alınacak araca ait proforma fatura (sıfır araçlar için)

        Noter satış sözleşmesi veya ruhsat fotokopisi (ikinci el araçlar için)

        Banka tarafından istenebilecek ek belgeler

        Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Bankaların şubelerine doğrudan başvuru yapılabilir

        Bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden ön başvuru yapılabilir

        Bazı yetkili araç bayileri, bankalarla anlaşmalı şekilde doğrudan kredi işlemini yürütür

        Bankalar, başvuruyu değerlendirdikten sonra onay verir ve kredi açıldığında araç satın alınarak rehin işlemi gerçekleştirilir.

        Taşıt Kredisi Vade ve Faiz Koşulları

        Sıfır ve ikinci el araçlarda en fazla 48 ay vade uygulanır

        Faiz oranları, bankanın politikalarına ve müşterinin kredi geçmişine göre değişir

        Aylık taksitler, gelir oranına uygun olarak belirlenir

        Erken ödeme durumunda faiz indirimi ya da erken kapama cezası uygulanabilir

        Kimler Taşıt Kredisi Alamaz?

        18 yaş altı bireyler

        Gelir belgesi sunamayanlar

        Yetersiz kredi notuna sahip olanlar

        Haciz, icra gibi aktif yasal takipte bulunanlar

        Aracın yaş veya değer sınırlarını aşan durumlar

        Taşıt Kredisi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

        Peşinat zorunluluğu göz önünde bulundurulmalıdır

        Kredi taksitleri, aylık gelirle orantılı olmalı

        Rehinli araçların satışı mümkün değildir; borç bitmeden devir yapılamaz

        Zorunlu trafik sigortası ve kasko masrafları genellikle alıcıya aittir

        Kredi sözleşmesi ve faiz oranları dikkatle incelenmelidir

        Taşıt kredisi, araç sahibi olmak isteyen bireyler için önemli bir finansman kaynağıdır. Ancak bu krediye başvurmak isteyenlerin belirli yaş, gelir, kredi notu ve peşinat koşullarını karşılaması gerekir. Bankalar, taşıtın özelliklerine ve başvuru sahibinin mali durumuna göre değerlendirme yapar. Sıfır ya da ikinci el araç alacakların kredi limitleri, aracın fatura veya piyasa değerine göre belirlenir. Başvuru sürecinde dikkatli bir finansal planlama yapılmalı, ödeme gücüne uygun taksit ve vade seçenekleri tercih edilmelidir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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