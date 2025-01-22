Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Tasarladığı samuray zırhıyla Japonya’daki yarışmaya katılacak

        Tasarladığı samuray zırhıyla Japonya’daki yarışmaya katılacak

        Mersin'de Kali-Escrima savunma sanatları eğitimi veren 44 yaşındaki antrenör Bilal Erbatan, 26 bin 844 dokunuşla geleneksel samuray zırhı tasarladı. Tasarımında Türk sembollerinin de bulunduğu zırh, Japonya'da samuray kültürüne yönelik bir festivaldeki tasarım yarışmasına aday gösterildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 15:06 Güncelleme: 22.01.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 haftada tamamlandı! Japonya'da yarışmaya katılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yenişehir ilçesinde yaşayan spor antrenörü Bilal Erbatan, bir süre önce Uzak Doğu’ya özgü Kali-Escrima savunma sanatları eğitimi vermeye başladı.

        Erbatan yeterli malzeme bulamayınca kendi kılıç, miğfer, kama ve bıçaklarını tasarladı.

        Tasarımcılığını geliştiren Bilal Erbatan daha sonra da çeşitli kostümler üretti. Kurduğu 16 metrelik atölyesinde farklı medeniyetlere ait sayısız savaş aleti de üreten Erbatan, son olarak geleneksel samuray zırhı yaptı.

        Tarihe ve savunma sanatlarına ilgi duyduğu için kariyerini de bu yönde geliştirdiğini belirten Bilal Erbatan, "Savaş sanatlarıyla ilgili eğitim verirken kılıç, kama, bıçak gibi bazı materyallere ihtiyacımız oldu. Ekipmanların temininde zorlandık. İlk başta yapan usta aradık, bulamayınca kendi çabamla yapmaya başladım. Tarihe merakımdan dolayı farklı medeniyetlerin savaşlarda kullanmış olduğu ekipmanları yapmaya başladım" dedi.

        TAMAMLANMASI 9 HAFTA SÜRDÜ

        Zırhın yapımına başlamadan önce yaklaşık 1 yıl araştırma gerçekleştirdiğini belirten Erbatan, "Dünyada, Japon kültürü oldukça popülerdir. Kültürlerine oldukça değer verirler. Bu samuray kostümü de zırh olarak günümüzde hala üretilmektedir. 26 bin 844 dokunuşa sahip zırhın tamamlanması 9 hafta sürdü. Bu zırhı eski metotlarla yapmayı bilen kişi sayısı dünyada çok azdır. Günümüzde örneğine rastlamak zor. Ülkemizde bu denli profesyonelce örneğine rastlamadık. Dünya tarihindeki en zor tasarımlardan bir tanesi. Yaparken keyif aldık. Zırhı geçtiğimiz hafta bir alışveriş merkezinde görücüye çıkardık. İnsanlar çok şaşırdı. Bakan bir daha baktı" diye konuştu.

        JAPON ZIRHINDA BOZKURTLAR

        Zırh tasarımının 12 Nisan'da Japonya'da gerçekleştirilecek, dünyanın en büyük samuray toplantısı olarak bilinen Shingen-ko Festivali'nde yapılacak tasarım yarışmasına aday gösterildiğini anlatan Bilal Erbatan, şöyle konuştu:

        "Zırhımızın yarışacağı festival, eski samuray kültürünü günümüzde yaşatan önemli bir festival. Her yıl 12 Nisan'da gerçekleştiriliyor. Bu yarışmaya aday gösterilen tek Türk tasarım zırhı olma özelliği taşıyor. Festivale katılan herkes Samuray kıyafetleri giyecek. Kortej ve gösteriler yapılacak. Zırh kendi başına her ne kadar Japon kültürüne ait olsa da tasarımında Türk sembolleri de kullandım. Tasarımda kırmızı ve beyaz tonlamalara öncelik verdim. Göğüs bölümünün sağında ve solunda 2 bozkurt simgesi var. Böylece Türk kültürümüzü de yansıtmış olduk."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #samuray zırhı
        #Mersin
        #Bilal Erbatan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenazesine katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenazesine katıldı
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Habertürk Anasayfa