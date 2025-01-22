Tasarladığı samuray zırhıyla Japonya’daki yarışmaya katılacak

Yenişehir ilçesinde yaşayan spor antrenörü Bilal Erbatan, bir süre önce Uzak Doğu’ya özgü Kali-Escrima savunma sanatları eğitimi vermeye başladı.

Erbatan yeterli malzeme bulamayınca kendi kılıç, miğfer, kama ve bıçaklarını tasarladı.

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Tasarımcılığını geliştiren Bilal Erbatan daha sonra da çeşitli kostümler üretti. Kurduğu 16 metrelik atölyesinde farklı medeniyetlere ait sayısız savaş aleti de üreten Erbatan, son olarak geleneksel samuray zırhı yaptı.

Tarihe ve savunma sanatlarına ilgi duyduğu için kariyerini de bu yönde geliştirdiğini belirten Bilal Erbatan, "Savaş sanatlarıyla ilgili eğitim verirken kılıç, kama, bıçak gibi bazı materyallere ihtiyacımız oldu. Ekipmanların temininde zorlandık. İlk başta yapan usta aradık, bulamayınca kendi çabamla yapmaya başladım. Tarihe merakımdan dolayı farklı medeniyetlerin savaşlarda kullanmış olduğu ekipmanları yapmaya başladım" dedi.

TAMAMLANMASI 9 HAFTA SÜRDÜ

Zırhın yapımına başlamadan önce yaklaşık 1 yıl araştırma gerçekleştirdiğini belirten Erbatan, "Dünyada, Japon kültürü oldukça popülerdir. Kültürlerine oldukça değer verirler. Bu samuray kostümü de zırh olarak günümüzde hala üretilmektedir. 26 bin 844 dokunuşa sahip zırhın tamamlanması 9 hafta sürdü. Bu zırhı eski metotlarla yapmayı bilen kişi sayısı dünyada çok azdır. Günümüzde örneğine rastlamak zor. Ülkemizde bu denli profesyonelce örneğine rastlamadık. Dünya tarihindeki en zor tasarımlardan bir tanesi. Yaparken keyif aldık. Zırhı geçtiğimiz hafta bir alışveriş merkezinde görücüye çıkardık. İnsanlar çok şaşırdı. Bakan bir daha baktı" diye konuştu.

JAPON ZIRHINDA BOZKURTLAR

Zırh tasarımının 12 Nisan'da Japonya'da gerçekleştirilecek, dünyanın en büyük samuray toplantısı olarak bilinen Shingen-ko Festivali'nde yapılacak tasarım yarışmasına aday gösterildiğini anlatan Bilal Erbatan, şöyle konuştu:

"Zırhımızın yarışacağı festival, eski samuray kültürünü günümüzde yaşatan önemli bir festival. Her yıl 12 Nisan'da gerçekleştiriliyor. Bu yarışmaya aday gösterilen tek Türk tasarım zırhı olma özelliği taşıyor. Festivale katılan herkes Samuray kıyafetleri giyecek. Kortej ve gösteriler yapılacak. Zırh kendi başına her ne kadar Japon kültürüne ait olsa da tasarımında Türk sembolleri de kullandım. Tasarımda kırmızı ve beyaz tonlamalara öncelik verdim. Göğüs bölümünün sağında ve solunda 2 bozkurt simgesi var. Böylece Türk kültürümüzü de yansıtmış olduk."