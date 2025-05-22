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        Haberler Gündem Tartıştığı sürücünün üzerine beyzbol sopasıyla yürüdü; o anlar kamerada

        Tartıştığı sürücünün üzerine beyzbol sopasıyla yürüdü; o anlar kamerada

        Yol tartışmalarıyla alışık olduğumuz kavgalara bir yenisi de Ankara'da eklendi. Trafikte arkasından gelen sürücüyle tartışan bir kişi bagajdan aldığı beyzbol sopası ile tartıştığı kişinin aracına yöneldi. Bir süre tartıştığı sürücüye bağıran trafik magandası daha sonra otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar tartıştığı sürücünün aracında bulunan kamera tarafından kayıt altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 22:44 Güncelleme: 22.05.2025 - 22:44
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        Trafikte korku dolu anlar
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        Ankara'da trafikte yol tartışması yaşayan sürücülerden biri aracından inip, bagajdan çıkardığı beyzbol sobasıyla diğer sürücünün üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik araç kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerden kimliği tespit edilen beyzbol sopalı sürücü H.Y.S., polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay, 5 Mayıs günü saat 08.58’de Mevlana Bulvarı’nda meydana geldi. H.Y.S., yönetimindeki 06 YS 136 plakalı otomobille seyir halindeyken yol verme nedeniyle bir başka sürücü ile tartıştı. İddiaya göre birbirlerine el ve kol işaretleri yapan iki sürücü aracını durdurdu. Otomobilden inen H.Y.S., bagajdan aldığı beyzbol sopası ile tartıştığı kişinin aracına yöneldi. Bir süre tartıştığı sürücüye bağıran trafik magandası daha sonra otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar tartıştığı sürücünün aracında bulunan kamera tarafından kayıt altına alındı.

        EHLİYETİNE EL KOYULDU

        Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan H.Y.S.’ye muayenesiz araç kullanmak, şerit değiştirmeden önce araçların güvenli geçişini beklememek ve trafiği tehlikeye sokacak şekilde ani yavaşlamak şeklindeki ihlaller nedeniyle idari para cezası uygulandığı ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

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        #trafikte kavga
        #ankara
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