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        Haberler Gündem Tartıştığı kişiyi bıçakladı - Güncel haberler

        Tartıştığı kişiyi bıçakladı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kent Meydanı'nda Y.K., tartıştığı kişi tarafından bıçakla sırt ve bacağından yaralandı. Y.K. hastaneye kaldırılırken, polis, şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 01:19 Güncelleme: 19.06.2025 - 01:19
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        Tartıştığı kişiyi bıçakladı
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        Olay, saat 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi Kent Meydanı mevkisinde meydana geldi.

        İsmi öğrenilemeyen kişi ile Y.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli bıçakla, Y.K.’yı sırt ve bacağından yaraladı.

        Polis ekipleri ikiliyi ayırırken, şüpheliyi gözaltına aldı. Bölgeye yönlendirilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Y.K., Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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