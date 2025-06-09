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        Haberler Yaşam Tarlada bulunan yavru karaca annesine kavuştu

        Tarlada bulunan yavru karaca annesine kavuştu

        Sivas'ta, tarlada bulunan yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DMKP) Müdürlüğü ekipleri tarafından yakın bir noktaya bırakılıp annesine kavuşturuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 14:49 Güncelleme: 09.06.2025 - 14:49
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        Tarlada bulunan yavru karaca annesine kavuştu
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        Suşehri ilçesinde yaşayan Haki Akyol, Akçaağıl mevkisindeki kendisine ait tarlada dün gece otların arasında yavru karaca buldu.

        Yağmurdan dolayı ıslanan ve bitkin olduğu gözlenen yavru karacayı alan Akyol, biberonla süt verip besledi.

        Çevrede annesinin görülmemesi üzerine Akyol, yavru karacayı ilçede yaşayan hayvansever Zülküf Kefli Demir'e teslim etti.

        Karacaya gece evinde bakan Demir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine durumu haber verdi.

        Ekipler de Demir ile birlikte, yavru karacayı annesiyle buluşturmak üzere, ilk görüldüğü tarlaya getirdi.

        Karacayı bulunduğu yere bırakan ekipler, annenin gelmesi için bölgeden uzaklaştı.

        Bir süre sonra bölgeye gelen anne karaca, yavruyu alıp doğal yaşam alanına götürdü.

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        #yavru karaca
        #sivas
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