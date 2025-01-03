Tarkan, Ferdi Tayfur’un 'Emmioğlu' şarkısını seslendirdi

Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Tayfur, 'Bana Sor', 'İçim Yanar', 'Bana da Söyle' ve 'Emmioğlu' gibi unutulmaz şarkılarıyla müzik dünyasında derin izler bıraktı.

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Sanatçının vefatının ardından pek çok isi, taziye mesajları yayımladı. Ünlü şarkıcı Tarkan da bu isimlerden biriydi.

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Şarkıcı yaptığı taziye paylaşımında; "Bir yıldız daha kaydı. Efsane isim Ferdi Tayfur’un mekânı cennet olsun. Nurlar içinde uyusun. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak, Tarkan, Ferdi Tayfur’un sevilen şarkısı 'Emmioğlu'nu seslendirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Tarkan bu duygu dolu paylaşımla, Tayfur’a olan saygısını ve sevgisini bir kez daha gösterdi. Fotoğraflar: Instagram