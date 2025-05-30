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        Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı, hesaplara ne zaman geçecek?

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 251 milyon 273 bin 225 lira destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi. Peki Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı, hesaplara ne zaman geçecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 18:56 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:57
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          Tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin son gelişme yaşandı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, "251 milyon 273 bin 225 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

        • 2

          ÇİFTÇİLERE 251,3 MİLYON LİRA DESTEK ÖDEMESİ BUGÜN YAPILACAK

          Tarım ve Orman Bakanlığınca, 251 milyon 273 bin 225 lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

        • 3

          Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

          Paylaşımda, "251 milyon 273 bin 225 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

          Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, küçük ölçekli balıkçılık desteği 131 milyon 31 bin 300 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 102 milyon 606 bin lira ve hayvan gen kaynakları desteği 17 milyon 635 bin 925 lira olarak hesaplara aktarılacak.

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