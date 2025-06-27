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        Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı, hesaplara ne zaman geçecek?

        Tarımsal destek ödemeleri ile igili açıklama Tarım ve Orman Bakanı Ibrahim Yumaklı'dan geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 519 milyon 93 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi. Peki Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı, hesaplara ne zaman geçecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 17:11 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:11
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        • 1

          Tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin önemli açıklama geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda “Üreticilerimize ve çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Toplam 5 milyar 519 milyon 93 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

        • 2

          TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATIRILIYOR

          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

          Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda “Üreticilerimize ve çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Toplam 5 milyar 519 milyon 93 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

        • 3

          DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticiler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle tarımsal destekleme ödemelerini sorgulayabiliyor. Ödeme detaylarına ulaşmak için e-Devlet’te yer alan Çiftçi Kayıt Sistemi sayfasına giriş yapılması yeterli.

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