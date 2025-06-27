Tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin önemli açıklama geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda “Üreticilerimize ve çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Toplam 5 milyar 519 milyon 93 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.