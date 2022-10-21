"Tarımsal AR-GE destek bütçemiz yüzde 85 artışla 298 milyon liraya çıkarıldı. Kırsal kalkınma desteklerimiz ise yüzde 234 artışla 6,4 milyar liraya ulaşmıştır. Desteklerimizin etkinliğini artırmak ve yönlendirici etkisini güçlendirmek amacıyla başlattığımız sadeleştirme çalışmalarımız devam etmektedir. 'Sen üret yeter' diyerek çiftçimizi, daha fazla üretmesi için desteklemeye devam edeceğiz. Daima çiftçimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Desteklerimizin, akıl ve alın teri döken üreticilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."