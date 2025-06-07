tarım Kredi Marketlerde yeni katalog merak ediliyor. Haziran ayı ve Kurban Bayramı indirimleri ile Tarım Kredi Kooperatif Marketler güncel indirim kataloğunu paylaştı. 9 Haziran'a kadar geçerli olan "Mutlu Bayramlar" kampanyasında, Kurban Bayramı'na özel temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde çeşitli fırsatlar sunuluyor. Alışverişseverlerin merakla beklediği kampanya detayları belli oldu. İşte detaylar...