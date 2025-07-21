Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bu aya özel yeni kampanyasını duyurdu. 28 Temmuz'a kadar raflarda yer alacak indirimli ürünler arasında temel gıdadan içeceklere kadar birçok ihtiyaç ürünü tüketicilerle buluşuyor. İşte Tarım Kredi Market 28 Temmuz'a kadar geçerli indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi...