Tarım Kredi Market 22-28 Temmuz kataloğu yayında!
Tarım Kredi Market alışveriş yapmayı planlayanlar için 22-28 Temmuz kataloğunu paylaştı. 28 Temmuz'a kadar geçerli olacak kampanyada serinleten lezzetler sloganı ile çeşitli içecekler dikkat çekiyor. Peki, Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Marketlerde temmuz ayına özel güncel indirimli ürünler listesi...
Giriş: 21.07.2025 - 23:58 Güncelleme: 21.07.2025 - 23:58
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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bu aya özel yeni kampanyasını duyurdu. 28 Temmuz'a kadar raflarda yer alacak indirimli ürünler arasında temel gıdadan içeceklere kadar birçok ihtiyaç ürünü tüketicilerle buluşuyor. İşte Tarım Kredi Market 28 Temmuz'a kadar geçerli indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
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