Tarım Kredi Market, kampanyalarına mayıs ve haziran aylarında da hız kesmeden devam ediyor. Aktüel katalogda yer alan indirimli ürünler, alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Gıda, temizlik ve temel ihtiyaç ürünlerinde dikkat çeken fırsatlar raflardaki yerini aldı. "Bu hafta Tarım Kredi Market’te neler var?" sorusu alışveriş tutkunlarının gündeminde. İşte detaylar...