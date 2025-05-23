Tarım Kredi Market ürünleri yayında! İşte güncel Tarım Kredi Market kataloğu
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mayıs ve haziran aylarını kapsayan yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Mutfaktan temizliğe, temel gıda ürünlerinden kişisel bakıma kadar birçok kalemde indirimler tüketicilerle buluşuyor. "Yetişen Alır" sloganıyla duyurulan kampanya, sınırlı süreyle raflarda yer alacak. Vatandaşlar, Tarım Kredi Market'in güncel indirim listesini merakla araştırıyor. İşte Tarım Kredi Marketlerde mayıs-haziran fırsatları...
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Tarım Kredi Market, kampanyalarına mayıs ve haziran aylarında da hız kesmeden devam ediyor. Aktüel katalogda yer alan indirimli ürünler, alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Gıda, temizlik ve temel ihtiyaç ürünlerinde dikkat çeken fırsatlar raflardaki yerini aldı. "Bu hafta Tarım Kredi Market’te neler var?" sorusu alışveriş tutkunlarının gündeminde. İşte detaylar...
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TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET AKTÜEL KATALOĞU
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