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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarım işçisi kanalda ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Osmaniye'de tarım işçisi sulama kanalında ölü bulundu

        Osmaniye'de tarım işçisi tarla sulamak için açılan sulama kanalında ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 17:42 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:42
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        Tarım işçisi kanalda ölü bulundu
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        Osmaniye'nin merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde tarlasına gönderdiği tarım işçisi Murat Arı'dan haber alamayan tarla sahibi, arazisini kontrol etti.

        Arı'yı tarlayı sulamak için açılan kanalda hareketsiz yatarken bulan arazi sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Arı'nın cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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