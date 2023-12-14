"YAŞANMIŞLIKLARI ÇOK SEVERİM"

Tarık Emir Tekin, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Şu an hayatımda biri yok. Yaşanmışlıkları çok severim. Bir botum var on beş yıldır giyerim, bir botum, var keza oda öyle uzun zamandır onu da giyiyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum o yüzden fotoğraf makinemi, hiç yanımdan ayırmam.