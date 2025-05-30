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        Haberler Spor Basketbol STBL Tarık Biberovic'in son durumu belli oldu! - Basketbol Haberleri

        Tarık Biberovic'in son durumu belli oldu!

        Fenerbahçe Beko'nun Türk Telekom ile oynadığı maçta sakatlanan Tarık Biberovic'in sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 16:30 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:30
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        İşte Tarık Biberovic'in son durumu!
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        Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final 1. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Türk Telekom'u ağırladı.

        Sarı-lacivertliler müsabakayı 89-68 kazanırken, Tarık Biberovic ise sakatlık yaşadı.

        24 yaşındaki oyuncunun sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

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