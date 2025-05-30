Tarık Biberovic'in son durumu belli oldu!
Fenerbahçe Beko'nun Türk Telekom ile oynadığı maçta sakatlanan Tarık Biberovic'in sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.
Giriş: 30.05.2025 - 16:30 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:30
Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final 1. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Türk Telekom'u ağırladı.
Sarı-lacivertliler müsabakayı 89-68 kazanırken, Tarık Biberovic ise sakatlık yaşadı.
24 yaşındaki oyuncunun sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.
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