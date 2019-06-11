Bu özellik sayesinde evlerin yazın serin, kışın ise sıcak olduğunu söyleyen Özgültekin, "Özellikle Sarımsaklı bölgesinde, yani bizim denizimizin ve özel kumumuzun olduğu bölgedeki sarımsak taşı yüzyıllar boyunca Ayvalık´ta evlerimizde kullanılmıştır. Bu taşların özelliği nefes alması, yazın serin, kışın sıcak tutmayı sağlamaktadır. Bunların bulunduğu bölgenin turizme açılması için çeşitli etkinlikler yapıldı, görüşler bildirildi. Yakında umarım taş ocaklarının olduğu bölüm koruma altında turizme açılır, turizme kazandırılır. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.