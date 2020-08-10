Tarihi Kayaşehir, turistlere gece gündüz ev sahipliği yapıyor

AA

Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen "Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında 6 yıl önce ortaya çıkarılan tarihi yerleşimin bir bölümü, temizlik ve restorasyonun ardından turizme açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, içinde fresklerle bezeli kayadan oyma kilise, geçiş tünelleri ve bine yakın odanın bulunduğu Kayaşehir, turizme açıldığı 20 Temmuz'dan beri binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Kayaşehir'in bulunduğu tepede yer alan Nevşehir Kalesi'nde her akşam düzenlenen konser etkinliğini izleyen vatandaşlar, hem aileleriyle eğlenceli vakit geçiriyor hem de tarihi alanı keşfediyor.

Sabahın ilk ışıklarından gecenin ilerleyen saatlerine kadar ziyarete açık bulundurulan alan, meraklılar tarafından ücretsiz gezilebiliyor.

Yürüyüş yolları, tüneller ve odaların yanı sıra "İnsansı Taşlar Müzesi"ni gezen konuklar, alanın tarihi dokusuna hayran kalıyor.

- "Manzarası ve etkinlikleriyle muhteşem bir yer"

Kale ve Kayaşehir'i gezmek için Ankara'dan gelen Bilge Perçin, AA muhabirine, Kapadokya bölgesinin doğal, tarihi ve kültürel dokusuyla eşsiz bir turizm merkezi olduğunu, kayadan oyma tarihi yerleşimin de bu güzelliğe yeni bir ahenk kattığına inandığını söyledi.

Alanı anlatan haber ve sosyal medya paylaşımlarının kendisinde merak uyandırdığını ve ilk fırsatta ziyarete geldiğini anlatan Perçin, şöyle konuştu:

"Daha önce, Kayaşehir ve kalenin fotoğraflarını sosyal medyada görmüştüm. Bölgeye geldiğimde burayı da gezmek istedim. Açıkçası fotoğraflarından çok daha güzel bir yer ile karşılaştım. Restore çalışmalarından sonra gezip görülmesi gereken en iyi yerlerden birisi olmuş. Ülkemizin göz bebeği konumundaki, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'ya geldiğinizde Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi'nin, gezilecek yerler listesine alınması gereken turistik lokasyonlardan biri olduğunu düşünüyorum. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir alan oluşturulmuş. Burası, manzarası ve etkinlikleriyle muhteşem bir yer, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Sevil Şenmerdan da her yıl kentteki akrabalarını ziyaret amacıyla bölgeye geldiğini, alanda ortaya çıkan görüntünün, kentsel dönüşüm çalışmalarından önceki haline kıyasla çok görkemli olduğunu dile getirdi.

Kayaşehir'in tarihi ve doğal dokusunun görülmeye değer olduğunu aktaran Şenmerdan, "Üstte bir yaşam olduğunu biliyordum ama alanın altında da eski bir yaşam olduğunu öğrendik. Buranın son halini görünce çok heyecanlandım. Alanı gezdikçe merakım artıyor, keşfedilmesi gereken bir yer. Herkese gelip görmesini tavsiye ederim." dedi.

Eyüp Çiftçi ise 6 yıl öncesine kadar alanın üzerinde evler olduğunu ve günlük yaşamın sürdüğünü belirterek, alanın korumaya alınıp bakım çalışmaları yapılmasının ardından yöreye renk kattığını ifade etti.