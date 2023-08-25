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        Haberler Dünya Tarihe geçti: Eski ABD Başkanı Trump, ülke tarihinde sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı oldu

        Tarihe geçti: Eski ABD Başkanı Trump, ülke tarihinde sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı oldu

        Seçim sonuçlarına müdahale davası için teslim olan eski ABD Başkanı Donald Trump, sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı olarak tarihe geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 10:31 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:31
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          Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim olan Trump'ın 4. gözaltı işleminde, tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekildi. Bu uygulama ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.

        • 2

          Fulton Bölge Hapishanesi, tahliye işlemi sonrası hapishane binasından çıkıp kendi özel uçağına bindikten sonra eski ABD Başkanı'nın tutuklama dosyasına konan sabıka fotoğrafını basınla paylaştı.

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          Fotoğrafta gülümsemeyen Trump'ın, ciddi bir ifade ve çatık kaşlarla doğrudan objektife baktığı görülüyor.

        • 4

          Daha önce kendisine yönelik üç ayrı dava için yetkili makamlara teslim olan Trump'ın hiç tutuklama dosyası için sabıka fotoğrafı çekilmemişti.

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          TRUMP'A AÇILAN SON DAVA

          Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

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          98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a 13 suç isnat edilmişti.

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          Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

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          Davalıların en geç yarın öğle saatine kadar teslim olması gerekiyor.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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