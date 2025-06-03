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        Haberler Bilgi Yaşam Tarih bir patlamayla değişebilir mi? İşte şimdiye kadar yaşanan en büyük yanardağ patlamaları!

        Tarih bir patlamayla değişebilir mi? İşte şimdiye kadar yaşanan en büyük yanardağ patlamaları!

        Dünyanın farklı coğrafyalarında meydana gelen yanardağ patlamaları, yalnızca doğayı değil, insanlık tarihini de derinden etkiledi. Tarihte iz bırakan bazı felaketler, şehirleri haritadan silerken, bazıları iklimi dahi değiştirdi. İşte, yeryüzünün en yıkıcı 5 yanardağ felaketi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 10:00 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:00
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        • 1

          Bir yanardağ patladığında yalnızca lav değil; tarih, kültür, insan hayatı ve doğa da eriyip gider. Kimi zaman bir uygarlığın çöküşüne, kimi zaman küresel felaketlere yol açan bu doğa olayları, insanlığın kırılganlığına dair güçlü birer hatırlatmadır. İşte tarihin unutulmaz 5 volkanik felaketi…

        • 2

          TAMBORA: BİR PATLAMANIN DÜNYAYI NASIL DEĞİŞTİRDİĞİNE DAİR KANIT

          1815 yılında Endonezya'nın Sumbawa Adası'ndaki Tambora Yanardağı, tarihin en güçlü volkanik patlamalarından birine sahne oldu. Patlamanın şiddeti öylesine büyüktü ki, 160 kilometre ötedeki insanlar dahi gürültüyü duyabildi. Yaklaşık 71.000 kişinin ölümüne neden olan felaket, sadece yerel halkı değil, küresel iklimi de etkiledi. Tambora'nın püskürttüğü küller nedeniyle atmosfer soğudu ve 1816 yılı, “yazsız yıl” olarak tarihe geçti.

        • 3

          KRAKATOA: OKYANUSTAN YÜKSELEN KORKU

          1883 yılında yine Endonezya'da bulunan Krakatoa Yanardağı patladığında, patlamanın sesi 4.800 kilometre uzaklıktaki Avustralya'dan bile duyuldu. Bu devasa doğa olayı, 36.000’den fazla insanın hayatına mal oldu.

        • 4

          Patlama sonrası oluşan 40 metrelik tsunamiler, çevredeki adaları ve kıyı şehirlerini yok etti. Krakatoa'nın ardından dünya genelinde sıcaklıklar düşerken, gökyüzü haftalarca kızıl tonlarda kaldı.

        • 5

          VEZÜV: BİR MEDENİYETİN KÜL OLUŞU

          MS 79 yılında İtalya’daki Vezüv Yanardağı patladığında, Roma İmparatorluğu’nun iki önemli şehri olan Pompei ve Herculaneum lavlar altında kaldı. Binlerce insan yaşamını yitirirken, şehirler olduğu gibi taşlaşarak günümüze ulaştı.

        • 6

          Bu patlama, insanlık tarihindeki ilk büyük doğal afet kayıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Günümüzde hâlâ arkeologlar tarafından incelenen kalıntılar, o dönemin günlük yaşamına dair detaylar sunuyor.

        • 7

          MOUNT PELÉE: BİR ŞEHRİ YOK EDEN 3 DAKİKA

          1902 yılında Karayipler'deki Martinique Adası'nda bulunan Mount Pelée Yanardağı, sadece birkaç dakika süren patlamasıyla Saint-Pierre kentini haritadan sildi. 30.000’in üzerinde insan yaşamını yitirdi.

          Hayatta kalan sayılı kişiden biri, hücre hapsinde olan bir mahkumdu. Patlamadan sonra şehirde yaşamak mümkün olmadı ve yıllarca terk edilmiş halde kaldı.

        • 8

          NOVARUPTA: MODERN ÇAĞIN EN BÜYÜK PATLAMASI

          1912 yılında Alaska’da meydana gelen Novarupta patlaması, 20. yüzyılın en güçlü volkanik olayı olarak kayda geçti. Yaklaşık 13 kilometreküp lav ve kül püskürten yanardağ, o dönemde Alaska’da büyük çevresel değişimlere neden oldu. İnsan kaybı az olsa da, volkanın çevresindeki yaşam neredeyse tamamen sona erdi. Patlama, ABD'deki jeolojik araştırmaların yönünü değiştirdi.

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