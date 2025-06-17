Tapu Kadastro personel alımı ne zaman? Tapu Kadastro personel alımı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları neler?
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uzman yardımcısı alımı yapıyor. 26 Haziran'da başlayan Tapu Kadastro personel alımı başvuruları 10 Temmuz'a kadar sürecek. Başvurular e-devlet ya da Kariyer Kapısı (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden yapılacak. İşte Tapu Kadastro personel alımı başvuru detayları
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Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler Tapu Kadastro personel alımı detaylarını araştırıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, KPSS puanıyla 25 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. İşte 2025 Tapu Kadastro personel alımı detayları
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TAPU KADASTRO PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU
Tapu Kadastro personel alımı başvuruları 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar e-devlet ya da Kariyer Kapısı (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden yapılacak.
TAPU KADASTRO PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartlan taşımak,
2) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü İtibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1990 tarihi ve bu tarihten sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
3) Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak,
4) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
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5) Süresi içerisinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.
6) Yurtiçinde cn az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölüm veya bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki bölümlerden birini bitirmiş olmak.
7) ÖSYM taralından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından yukarıdaki tabloda belirtilen (A) grubu KPSS puan türünde cn az 70 ve üzeri puan almış olmak.