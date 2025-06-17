Tapu Kadastro personel alımı ne zaman? Tapu Kadastro personel alımı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları neler?

TAPU KADASTRO PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

Tapu Kadastro personel alımı başvuruları 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar e-devlet ya da Kariyer Kapısı (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden yapılacak.

TAPU KADASTRO PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartlan taşımak,

2) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü İtibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1990 tarihi ve bu tarihten sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

3) Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak,

4) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,