Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Tapu Kadastro personel alımı ne zaman? Tapu Kadastro personel alımı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları neler?

        Tapu Kadastro personel alımı ne zaman? Tapu Kadastro personel alımı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları neler?

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uzman yardımcısı alımı yapıyor. 26 Haziran'da başlayan Tapu Kadastro personel alımı başvuruları 10 Temmuz'a kadar sürecek. Başvurular e-devlet ya da Kariyer Kapısı (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden yapılacak. İşte Tapu Kadastro personel alımı başvuru detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 15:28 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler Tapu Kadastro personel alımı detaylarını araştırıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, KPSS puanıyla 25 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. İşte 2025 Tapu Kadastro personel alımı detayları

        • 2

          TAPU KADASTRO PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

          Tapu Kadastro personel alımı başvuruları 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar e-devlet ya da Kariyer Kapısı (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden yapılacak.

          TAPU KADASTRO PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

          1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartlan taşımak,

          2) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü İtibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1990 tarihi ve bu tarihten sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

          3) Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak,

          4) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

        • 3

          5) Süresi içerisinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.

          6) Yurtiçinde cn az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölüm veya bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki bölümlerden birini bitirmiş olmak.

          7) ÖSYM taralından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından yukarıdaki tabloda belirtilen (A) grubu KPSS puan türünde cn az 70 ve üzeri puan almış olmak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!
        Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Habertürk Anasayfa