Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Taner Rumeli'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı'na ziyaret - Magazin haberleri

        Taner Rumeli'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı'na ziyaret

        Oyuncu Taner Rumeli, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'yu makamında ziyaret etti. Görüşmede sinema sektörüne yönelik destekler ve kültür-sanat politikaları ele alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 22:11 Güncelleme: 20.06.2025 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı'na ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oyuncu Taner Rumeli, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'yu makamında ziyaret etti. Ziyaretin ana gündem maddesi, bakanlığın sinema sektörüne yönelik destekleri ve hükümetin genel kültür-sanat politikalarına sağladığı katkılar oldu.

        Görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşan Taner Rumeli; "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Batuhan Mumcu’yu ziyaret ederek, Bakanlığımızın sinema sektörüne sunduğu destekler ile hükümetimizin kültür - sanat politikalarına sağladığı güçlü katkılar üzerine keyifli ve bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik misafirperverliği için Sayın Bakan Yardımcımıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Taner Rumeli
        #batuhan mumcu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Endişeliyim
        Putin: Endişeliyim
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        'Askeri çözümün riskleri yüksek'
        'Askeri çözümün riskleri yüksek'
        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması
        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması
        "ABD taktik nükleeri dışlamıyor"
        "ABD taktik nükleeri dışlamıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        20 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        20 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Habertürk Anasayfa