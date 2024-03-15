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        Haberler Magazin Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne-baba oldu - Magazin haberleri

        Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne-baba oldu

        2021'de evlenen Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci bebeklerine kavuştu. Oyuncu çift, oğullarına Hazar ismini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 15:47 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:47
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          Habetürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2021'de evlenen Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2022'nin mart ayında da ilk çocuklarına kavuşmuştu.

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          Çift, kızlarına Zeynep adını vermişti.

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          Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun ikinci bebekleri dünyaya geldi. İkili oğullarına Hazar adını verdi.

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          Ataşehir'deki özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında Taner Ölmez; "Ece'nin de, bebeğin de sağlığı gayet iyi. Beklediğimiz zamanda geldi. Sezeryan doğum oldu. Boyu 51 santimetre, kilosu da 3 kilo 350 gram. Kızım Zeynep de gelecek, kardeşiyle tanışacak. Şu an anneye de babaya da benzetenler oldu. Kızımın adını ben koymuştum, oğlumun adını da Ece koydu" dedi.

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