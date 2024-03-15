Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne-baba oldu

Ataşehir'deki özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında Taner Ölmez; "Ece'nin de, bebeğin de sağlığı gayet iyi. Beklediğimiz zamanda geldi. Sezeryan doğum oldu. Boyu 51 santimetre, kilosu da 3 kilo 350 gram. Kızım Zeynep de gelecek, kardeşiyle tanışacak. Şu an anneye de babaya da benzetenler oldu. Kızımın adını ben koymuştum, oğlumun adını da Ece koydu" dedi.