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        Haberler Yaşam Tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır? Pilav yapmanın püf noktaları!

        Tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır? Pilav yapmanın püf noktaları!

        Pilav, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Yanında et, sebze veya tavuk ile servis edilebilen pilav, farklı şekillerde hazırlanabilir. Ancak, en lezzetli pilavların başında tane tane olanları gelir. Tane tane pilav yapmak için bazı püf noktaları vardır. Bu püf noktalarına dikkat ederek, siz de lezzetli ve tane tane pilavlar yapabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 17:10 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:10
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          Pilavın tane tane olmamasının birkaç nedeni olabilir. Pirinçlerin iyi yıkanmaması, tencerenin kapağının kapatılmaması veya pilavın suyunu tam çekmemesi, pilavın tane tane olmamasına neden olabilir. İşte tüm püf noktalarıyla tane tane pirinç pilavı tarifi...

        • 2

          PİLAV MALZEMELERİ NELERDİR?

          • 1 su bardağı pirinç
          • 2 su bardağı sıcak su
          • 1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
          • 1 çay kaşığı tuz
          • 1/2 çay kaşığı karabiber
        • 3

          TANE TANE PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?

          Pirinçleri yıkayıp süzün. Tencereye tereyağını veya sıvı yağı koyup eritin. Pirinçleri ekleyip 2-3 dakika kavurun. Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Sıcak suyu ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte pişirin. Kaynadıktan sonra altını kısıp 15 dakika pişirin. Pilavı demlenmeye bırakın.

          Püf noktalar: Pirinçleri iyice yıkamak, tane tane olması için önemlidir. Pilavı demlenmeye bırakmak, lezzetinin artmasını sağlar.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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