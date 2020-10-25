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Sanatçı Tanaë, Mart 2021'de yayınlayacağı yeni EP'sinde yer alan Heart Wide Open şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu. Belçikalı şarkıcı, kim olduğumuzun ve yaşadıklarımızın gerçekliğini yansıttığı Heart Wide Open şarkısında, yaralarımızı ve hatalarımızı gizleme ihtiyacı hissetmememizi anlatıyor.

Hayattaki tüm engelleri aşmak için cesaret veren Heart Wide Open şarkısının sözleri Yannick Lemoine'e, bestesi Tanaë, Yannick Lemoine ve Pierre Emmanuel Freson'a ait.

Tanaë'nin yeni teklisi Heart Wide Open, 23 Ekim itibarıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.