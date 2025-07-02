Tammy Abraham nasıl bir futbolcu? - Beşiktaş Haberleri

Tammy Abraham nasıl bir futbolcu? - Beşiktaş Haberleri

Tammy Abraham, elit bir forvet olma yolunda net sinyaller verdi. 1.94 cm boyunda, güçlü ve hızlı bir oyuncu. Fiziksel yapısına rağmen şaşırtıcı derecede teknik ve doğal bir yeteneğe sahip.

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Chelsea altyapısından yetişen Abraham, kariyerinin başlarında birçok kiralık dönem geçirdi. Özellikle Aston Villa’daki performansıyla dikkat çekti ve sonunda Chelsea’nin ana kadrosunda kendine yer buldu. Frank Lampard yönetiminde 2019/2020 sezonu, Abraham için çıkış dönemi oldu.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 15 gol atıp, 3 asist üretti. Tüm kulvarlarda ise 18 gol ve 6 asistle sezonu tamamladı. Lampard’ın ayrılığı sonrası Tuchel ile düzenli forma şansı bulamadı. 2020/2021 sezonunda yaklaşık 1.500 dakika sahada kalmasına rağmen, tüm kulvarlarda 12 gol ve 6 asist üretti.

REKLAM 2021 yazında José Mourinho’nun Roma’ya gelişiyle birlikte Tammy Abraham da 41 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya’ya transfer oldu. Mourinho, Hellas Verona maçı öncesi Abraham ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “Gareth Southgate için canavar gibi bir forvet yaratmaya çalışıyorum. Eğer doğru dürüst gözleri yoksa ve hâlâ onu İngiltere’ye çağırmazsa, bilemem.” Mourinho’nun hakimiyetindeki Tammy, Roma’da kariyerinin en iyi sezonunu yaşadı. 2021/2022 sezonunda Serie A’da 17 gol, 4 asist; UEFA Konferans Ligi’nde ise 9 gol üretti. Ayrıca Roma ile UEFA Konferans Ligi kupasını kazanarak tarihe geçti.

2022/2023’te 38 Serie A maçında 8 gol ve 2 asist yaparken, 2023 sezonunun sonunda talihsiz bir şekilde ön çapraz bağ sakatlığı geçirdi ve uzun süre sahalardan uzak kaldı. 2024/2025 sezonunda AC Milan’a kiralandı. Burada Serie A’da 28 maçta 3 gol, 5 asistle oynadı. Performansı genel olarak vasattı, tıpkı Milan’ın o sezonki genel durumu gibi. 2025/2026 sezonu için ise Beşiktaş’a transfer oldu. Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Süper Lig’de sahada olacak. Abraham’ın top tutma ve alan yaratma yetenekleri, özellikle Rafa Silva gibi hareketli oyunculara daha fazla özgürlük sağlayacak. Serie A’daki tecrübesiyle oyun kurma becerilerini geliştirdi; sık sık geriye inerek oyun kurulumuna katkı veriyor. Ayrıca ceza sahasındaki fiziksel varlığı Süper Lig savunmalarına zor anlar yaşatabilir. Tek soru işareti sağlık durumu, ancak sakatlık sonrası toparlandığı sürece, Solskjaer’in sisteminde sahada serbest dolaşan ideal bir 9 numara olabilir.