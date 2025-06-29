Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, Roma'dan Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Yıldız forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
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Beşiktaş, forvet transferini tamamlamaya hazırlanıyor.
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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Tammy Abraham transferi için Roma ile olarak anlaşma sağladı. Beşiktaş ve İtalyan ekibi transfer için 20 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağladı.
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Öte yandan HT Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Beşiktaş, oyuncu ile de anlaşma sağladı. Önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniyor. Transfer resmen tamamlanmak üzere.
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TÜRKİYE'YE GELİYOR
Beşiktaş ve Roma arasında transfer için evrak işleri devam ediyor. Abraham, transfer için Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.
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MILAN PERFORMANSI
27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.
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