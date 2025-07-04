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        Haberler Magazin Tamer Karadağlı'dan Michael Madsen'e veda aynı filmde rol almışlardı

        Tamer Karadağlı'dan Michael Madsen'e veda aynı filmde rol almışlardı

        Michael Madsen'in hayatını kaybetmesinin ardından Tamer Karadağlı, birlikte rol aldıkları 'Living and Dying' filminden bir kareyi paylaşarak duygularını dile getirdi. Ünlü oyuncu, Madsen'i daha önce 'Rezervuar Köpekleri' filminde seslendirdiğini de hatırlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 19:07 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:27
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        Michael Madsen'e veda
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        Hollywood’un usta isimlerinden Michael Madsen, geçtiğimiz gün Malibu’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 67 yaşında hayatını kaybetmişti. Vefat haberi sevenlerini yasa boğarken, Türkiye'den de paylaşım geldi.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Madsen’le birlikte yer aldığı projeye dair bir hatırasını sosyal medya hesabından paylaştı.

        Tamer Karadağlı, birlikte rol aldıkları 'Living and Dying' (Ölümle Dans) filminin setinden bir kare eşliğinde şu ifadeleri kullandı; "Michael Madsen vefat etmiş. Amerika'da çektiğim filmde birlikte oynamıştık. 'Rezervuar Köpekleri' filminde onu ben seslendirmiştim. Sevdiğim bir oyuncuydu. Mekânı cennet olsun."

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        Tamer Karadağlı, daha sonra yaptığı bir diğer paylaşımda, Michael Madsen ve 'The Mummy' (Mumya) filmiyle tanınan Arnold Vosloo ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına ise şu notu düştü; "Arnold Vosloo, Michael Madsen ve ben… 'Living and Dying' filminin çekiminde."

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Michael Madsen
        #Tamer Karadağlı
        #Arnold Vosloo

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