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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Talisca'dan transfer açıklaması! Beşiktaş'a geliyor mu? - Son dakika transfer haberi - Beşiktaş Haberleri

        Talisca'dan transfer açıklaması! Beşiktaş'a geliyor mu?

        Bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'dan flaş bir transfer açıklaması geldi. Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen 29 yaşındaki yıldız futbolcu iddialara noktayı koydu. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 10:09
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          Süper Lig'den Beşiktaş ile adı anılan Talisca transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

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          Siyah-beyazlı takımda tecrübeli teknik direktör Şenol Güneç geçtiğimiz gün düzenlenen basın toplantısında eski öğrencisi Brezilyalı yıldızı takımda görmek istediğini söylerken şu sözlere yer vermişti:

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          "Talisca ile görüntülü konuştum. Çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi ama fiyat 10 milyon Euro'dan aşağı değil. Talisca 'Orta yol bulalım' dedi ama istemek başka, gerçekler başka. Ama Talisca'yı almak Beşiktaş'a bir heyecan katar."

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          Şenol Güneş'in açıklamaları sonrası harekete geçen Beşiktaş taraftarı sosyal medya hesaplarından kampanyalar başlatırken, 29 yaşındaki golcü oyuncunun takıma gelmesi için mesajlar paylaştılar.

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          Yoğun ilgi sonrası Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Talisca ise sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

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          "Son zamanlarda çıkan yalan haberlerin aksine herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada mutluyum ve kontratımı 3 yıl yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum."

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          Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan Talisca'nın Al-Nassr takımıyla sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.

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          Geçtiğimiz sezon Al-Nassr ile 27 maça çıkan Talisca takımına 21 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

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          Talisca kimdir?

          Tam adı: Anderson Souza Conceição

          Doğum tarihi: 1 Şubat 1994

          Doğum yeri: Feira de Santana / Brezilya

          Boy: 1,90 m

          Mevki: Orta saha - On Numara

          Yan mevki: Santrfor - Forvet Arkası

          Ayak: Sol ayak

          Güncel piyasa değeri: 15 milyon €

          Toplam performans: 320 maç 144 gol 41 asist

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