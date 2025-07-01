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        Haberler Gündem İstanbul Taksim'deki metro istasyonları kapatıldı | Son dakika haberleri

        Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatıldı

        İstanbul Valiliği'nin kararıyla Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonları ile füniküler hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:43 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:18
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        Taksim'deki metro istasyonları kapatıldı
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        İstanbul Valiliği'nin kararıyla Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

        İstanbul Valiliği tarafından, M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim - Kabataş Füniküler Hattı'nın ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılmasına karar verildi. Karar, Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

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