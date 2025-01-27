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        Haberler Gündem 3. Sayfa Taksiciden yolcuya 'ücret' dayağı! | Son dakika haberleri

        Taksiciden yolcuya 'ücret' dayağı!

        İstanbul Esenyurt TEM bağlantı yolunda, ücretini alamayan bir taksi sürücüsü, yolcusunu indirip yol ortasında tekme tokat dövdü. Yaşananlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 08:05 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:19
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        Taksiciden yolcuya 'ücret' dayağı!
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        İstanbul'da olay, önceki gece saatlerinde tem bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi sürücüsü bir yolcusunu alarak yoluna devam etti ancak TEM bağlantı yolunda yolcu inmek istedi.

        YOLCU KAÇMAYA ÇALIŞTI

        İHA'daki habere göre sürücü, tutarı söyleyerek ücreti talep etti. Ücreti ödemeyeceğini söyleyen yolcu kapıyı açıp kaçmaya çalıştı.

        TEKME TOKAT YOLCUYU DÖVDÜ

        Bu duruma sinirlenen sürücü, aşağı inerek yolcuyu tekme tokat dövmeye başladı. Aynı zamanda müşterinin üzerini arayan taksici, ücretini almaya çalıştı.

        OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

        Yoldan geçen vatandaşlardan yardım isteyen yolcu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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        #taksici dayak
        #Son dakika haberler
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