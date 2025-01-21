Taksici panik butonuna bastı! Zehir tacirleri yakalandı

Bahçelievler'de bindiği taksiyle gittiği sokakta uyuşturucu alan yapan şüpheli ve yanındakiler şoförün panik butonuna basması üzerine gelen polis ekiplerine mukavemet etti.

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DHA'nın haberine göre polislerin alkollü olduğunu öne süren 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve Esenyurt'taki bir eve düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 19 Ocak Pazar günü saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan bir taksiden panik butonu alarmı gelmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. F.K. isimli taksi şoförü ile yapılan görüşmede, Mahmutbey Caddesi'nden yolcu olarak bir kişiyi taksiye aldığını ve yolcunun Merter civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığını gördüğünü söyledi. Taksici daha sonra da kendisini alıkoyarak şüpheliyi aldığı yerde indirdikten sonra panik butonuna bastığını belirtti.

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POLİSE 'ALKOLLÜSÜNÜZ' DİYEREK SALDIRDILAR

Şikayetin ardından başlatılan çalışmada şüphelinin B.E. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi yanında bulunan F.E., H.E. ve Y.E. ile birlikte gözaltına almaya çalışıldığı sırada şüpheliler polis ekiplerine mukavemet etti. Şüpheliler polise 'alkollüsünüz' diyerek kurtulmaya çalıştı ancak takviye ekiplerin gelmesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 4 parça halinde toplamda 7,2 gram gelen marihuana maddesi, 24 bin 180 lira, 50 euro, 200 dolar para ele geçirildi.

POLİS EVE BASKIN DÜZENLEDİ

Aramalar sonrasında B.E. isimli şüpheli, ticari takside kendisinin olduğunu ve uyuşturucu madde satışını kendisinin yaptığı itiraf etti. Buradan yola çıkan polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin bir parçası olduğunu belirlediği S.T. ve O.G.'nin Esenyurt, Zafer Mahallesi'nde bulunan adresine baskın düzenledi. Baskında şüpheliler etkisiz hale getirilirken, adreste yapılan aramalarda ise 230 gram skunk, 12 gram esrar, 0,90 gram cannabionid, 1 adet hassas terazi, 9 bin lira ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.