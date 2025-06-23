Tahsis numarası nedir? Tahsis numarası 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olanlar ne zaman maaş alır?

Tahsis numarası, SGK tarafından emeklilik işlemleri sırasında her bireye özel olarak verilen ve işlemlerin takibini kolaylaştıran benzersiz bir numaradır. Bu numara, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emeklilik sisteminde kişisel bir tanımlayıcı görevi görür. Emekli maaşının yatırılacağı tarih, bu numaranın son rakamına göre belirlenir. Bu nedenle tahsis numarasının nerede yazdığı ve nasıl öğrenileceği büyük önem taşır. Peki, tahsisnumarası nedir, nerede yazar ve hangi gün maaş alacağınızı nasıl öğrenebilirsiniz?

TAHSİS NUMARASI NEDİR VE NE İŞE YARAR?

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Tahsis numarası, emeklilik işlemlerinizin tamamlanmasının ardından SGK tarafından size atanan özel bir numaradır. Bu numara, emeklilik sürecinizin başlangıcından itibaren tüm işlemlerinizin kayıt altına alınmasında ve takibinde kullanılır. Bir nevi SGK sistemi içinde kişisel kimlik numaranız gibi işlev görür. “Tahsis numarası ne işe yarar?” sorusunun en net cevabı ise; emeklilik sürecindeki işlemlerinizi düzenli bir şekilde takip etmeyi, maaş gününüzü belirlemeyi ve gerektiğinde SGK ile iletişiminizi kolaylaştırmayı sağlamasıdır.

REKLAM Bu numara sayesinde, maaş ödeme planı adil ve düzenli bir şekilde yürütülür. Aynı gün içerisinde milyonlarca emeklinin maaş ödemesinin yapılması teknik olarak mümkün olmadığından, SGK bu ödemeleri tahsis numaralarının son rakamına göre belirli günlere yaymaktadır. Böylece bankalarda oluşabilecek yoğunluk ve sistemsel gecikmelerin önüne geçilir. TAHSİS NUMARASI NEREDE YAZAR VE NASIL ÖĞRENİLİR? Emekli vatandaşlar, tahsis numarasını genellikle emeklilik tahsis belgesinde veya e-Devlet üzerinden öğrenebilir. e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra “4A Emekli Aylığı Bilgisi”, “4B Emekli Aylığı Bilgisi” ya da “4C Emekli Aylığı Bilgisi” gibi bölümlerden tahsis numaranıza ulaşabilirsiniz. Bu bölümde yer alan bilgiler arasında tahsis numaranızın yanı sıra emekli olduğunuz kurum ve maaş detayları da bulunmaktadır. Ayrıca SGK müdürlüklerinden yapılan yazılı bilgilendirme evraklarında da bu numara yer almaktadır. Dolayısıyla emeklilik başvurunuzun tamamlanmasının ardından size verilen belgeleri dikkatle saklamanız, bu tür bilgilere ulaşımda fayda sağlar. TAHSİS NUMARASINA GÖRE MAAŞ GÜNLERİ NASIL BELİRLENİR? REKLAM Emekli maaşlarının yatırılacağı gün, kişinin tahsis numarasının son hanesine göre belirlenir. SGK, hem 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) hem de 4C (Emekli Sandığı) emeklileri için farklı tarihlerde maaş ödemeleri yapar. Ancak genel sistematikte, tahsis numarasının son hanesi belirleyici kriterdir.

İşte tahsis numarasının son rakamına göre maaş ödeme günleri genellikle şu şekilde uygulanır: Tahsis numarası 0 olanlar: Ayın 17’sinde

Tahsis numarası 1 olanlar: Ayın 18’inde

Tahsis numarası 2 olanlar: Ayın 19’unda

Tahsis numarası 3 olanlar: Ayın 20’sinde

Tahsis numarası 4 olanlar: Ayın 21’inde

Tahsis numarası 5 olanlar: Ayın 22’sinde

Tahsis numarası 6 olanlar: Ayın 23’ünde

Tahsis numarası 7 olanlar: Ayın 24’ünde

Tahsis numarası 8 olanlar: Ayın 25’inde

Tahsis numarası 9 olanlar: Ayın 26’sında Bu tarihler SGK’nın duyurularına göre dönemsel olarak güncellenebilir. Bu yüzden e-Devlet sisteminden veya SGK’nın resmi web sitesinden güncel bilgilere ulaşmak en sağlıklısıdır. Ayrıca bazı bankalar, promosyon anlaşmaları kapsamında maaş gününü değiştirme esnekliği sağlayabilir. REKLAM TAHSİS NUMARASI MAAŞ ALMA TARİHİNİ NEDEN ETKİLER? Tahsis numarasının maaş gününü belirlemesindeki temel amaç, ödeme trafiğini yönetilebilir hale getirmektir. Türkiye genelinde milyonlarca emekli bulunmaktadır ve tüm ödemelerin aynı gün yapılması sistemin işleyişinde aksamaya neden olabilir. Bu nedenle SGK, bu yükü azaltmak ve vatandaşların daha rahat maaş alabilmesini sağlamak için tahsis numarasını bir sıralama aracı olarak kullanmaktadır. Bankaların ATM ve şubelerinde oluşabilecek yoğunluğun da önüne geçilmesi bu yöntemin bir diğer avantajıdır. Özellikle kırsal bölgelerde hizmet veren sınırlı sayıdaki şube ve ATM’lerde, maaş günlerinde oluşabilecek kuyrukların önüne geçmek için bu tür kademeli ödeme sistemi tercih edilmektedir.

EMEKLİLER İÇİN TAHSiS NUMARASININ TAKİBİ NEDEN ÖNEMLİDİR? Emekli vatandaşların maaşlarının hangi gün yatırılacağını önceden bilmesi, bütçe planlaması açısından oldukça önemlidir. Özellikle düzenli ilaç alımı, fatura ödemeleri ya da kredi taksitleri gibi kalemler için bu tarihlerin bilinmesi gereklidir. Tahsisnumarası maaş ödeme günüyle doğrudan ilişkili olduğu için, bu numaranın bilinmesi ödeme tarihinin gecikmemesi adına kritiktir. Ayrıca bayram ikramiyeleri, enflasyon farkları, ek ödemeler ya da maaş zamları gibi durumlarda da tahsis numarası, hangi tarihte ne kadar ödeme alınacağını belirlemede rol oynar. Bu nedenle emeklilerin yalnızca T.C. kimlik numarası değil, tahsis numaralarını da düzenli olarak takip etmeleri önerilir. Tahsis numarası, emeklilik sürecinde sadece bir sıra numarası gibi görünse de, aslında maaş ödemesinin zamanlaması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu numara sayesinde emekli maaş ödemeleri belirli bir düzene oturtularak sistemsel yük azaltılmakta ve vatandaşlara daha sağlıklı bir hizmet sunulmaktadır. e-Devlet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilen bu numarayı kontrol etmek, maaş gününüzü önceden bilerek mali planlamanızı doğru şekilde yapmanızı sağlar.