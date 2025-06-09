Taha Şahin bekleyişi

Beşiktaş sağ bek için gündemine Çaykur Rizespor forması giyen Taha Şahin'i aldı.

Siyah-beyazlılardan ayrılmak isteyen Onur Bulut'a devre arasında olduğu gibi Başakşehir'in ilgisi devam ederken Anadolu ekiplerinden de talipler var.

REKLAM advertisement1

Beşiktaş, Onur Bulut ile yolların ayrılması halinde yerli sağ bek alternatifi olarak Taha Şahin'i listeye ekledi.

Karadeniz ekibi ile henüz resmi temaslar başlamazken ilerleyen günlerde transfer hareketliliğinin başlaması bekleniyor. Çaykur Rizespor'un oyuncu için 3 milyon Euro civarında bonservis belirlediği aktarılırken Taha'nın da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Taha Şahin, bu sezon Süper Lig'de 35 maça çıkarken 8 asistlik katkı sağladı.