Sydney Sweeney'den evlilik açıklaması: Treni kaçırdım
26 yaşındaki Sydney Sweeney, tüm arkadaşları çoktan evlendiği için kendisinin geride kaldığını hissettiğini dile getirdi. Sweeney, "Aman Tanrım! Treni kaçırdım' diye düşünüyorum" şeklinde konuştu
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ABD'li aktris Sydney Sweeney, samimi açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Sweeney, 'Glamour'a konuştu.
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Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Sydney Sweeney, tüm arkadaşları çoktan evlendiği için kendisininin geride kaldığını hissettiğini itiraf etti. Restoratör sevgilisi Jonathan Davino ile nişanlandığı söylenen Sweeney, "Tüm arkadaşlarım ve kuzenlerim evlendi ya da aile kurdu" dedi.
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"TRENİ KAÇIRDIM"
26 yaşındaki Sydney Sweeney, evlilik hakkında, "30 yaşımdan önce çocuk sahibi olsaydım ya da evlenseydim delirirdim ama tüm arkadaşlarım ya da kuzenlerim evli ve çocuk sahibi. Ben de 'Aman Tanrım! Treni kaçırdım, ona nasıl yetişebilirim?' diyorum" ifadelerini kullandı.
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"DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİM BİR ŞEY"
Dört çocuk sahibi olmak istediğini belirten oyuncu, "Onlara küçükken kayak yapmayı öğretmeyi, yürüyüşe çıkarmayı, ağaç evler yapmayı öğretmeyi, sadece hayal güçleriyle yaşamayı düşlüyorum. Bu gerçekten dört gözle beklediğim bir şey" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: AP