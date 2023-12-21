Sydney Sweeney'den evlilik açıklaması: Treni kaçırdım

"TRENİ KAÇIRDIM"



26 yaşındaki Sydney Sweeney, evlilik hakkında, "30 yaşımdan önce çocuk sahibi olsaydım ya da evlenseydim delirirdim ama tüm arkadaşlarım ya da kuzenlerim evli ve çocuk sahibi. Ben de 'Aman Tanrım! Treni kaçırdım, ona nasıl yetişebilirim?' diyorum" ifadelerini kullandı.