Svensson’da opsiyon var mı? İşte sözleşme detayı - Futbol Haberleri

Svensson’da opsiyon var mı? İşte sözleşme detayı - Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Jonas Svensson'un sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunduğuna dair iddialar gündem olsa da böyle bir maddenin olmadığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunda devre arasında bedelsiz olarak kadroya kattığı Norveçli futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

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Kontratında herhangi bir uzatma opsiyon bulunmayan Svensson'un sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek.

32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla bu sezon 45 maça çıkarken 1 gol kaydetti.