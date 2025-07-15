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        Haberler Gündem Çevre Suyu çekildi, yanındaki alan kurudu | Son dakika haberleri

        Ulaş Gölü de kuraklığın etkisinde: Suyu çekildi, yanındaki alan kurudu

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde göçmen kuşların konaklama noktalarından olan Ulaş Gölü, bu ay başında yeniden kuraklık alarmı vermeye başladı. Göldeki su çekilirken, yanındaki sulak alan da tamamen kurudu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:54 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:54
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          Sivas'ın Ulaş ilçesinde göçmen kuşların konaklama noktalarından olan Ulaş Gölü de kuraklığın etkisiyle alarm veriyor.

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          Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü, başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakarmeke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

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          Geçen yıl su seviyesindeki azalma nedeni ile kuraklık sinyali veren göl, baharda yağışlarla birlikte normale döndü.

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          Bu yıl yağışların fazlalığıyla bahar aylarında tekrar doluluğa ulaşan göl ilçe sakinlerini de sevindirdi.

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          Göl ile birlikte çevresinde göçmen kuşların üreme alanı olarak kullandığı sulak alanlar da suyla doldu. Mayıs ayı içerisinde başta flamingolar olmak üzere göçmen kuşların da bölgeye geldiği gözlendi.

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          Kar yağışları ve ardından bahar dönemindeki yağmurlarla normal görüntüsüne dönen gölün, sıcakların etkisi ve su kaynaklarının azalmasıyla yeniden çekilmeye başladığı görüldü.

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          Gölün ilçe merkezi tarafında yer alan kıyıdan su 100 metre civarında çekilirken, zeminde derin çatlaklar oluştu.

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          Gölün yanında yer alan ve özellikle flamingoların kullandığı sulak alan da tamamen kurudu.

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          Alanda beyaz bir tortu oluştu. Sulak alandaki kuruma ve göldeki su azalması nedeniyle flamingoların da bölgeden ayrıldığı gözlendi. Henüz yaz aylarının başlarında görülen göldeki ani çekilme, kuraklık tehlikesini gündeme getirdi.

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          Aynı bölgede 40 gün arayla havadan çekilen görüntüler de tehlikeyi gözler önüne serdi. Göl kenarında oluşan bataklığa benzer görüntü nedeniyle de bölgede sinek popülasyonu artarken, bu durum ziyaretçi sayısının da azalmasına yol açtı.

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          Göl suyunun çekilmesinde yağışların kesilmesi, kaynak sularının azalması ve tarımsal sulama faaliyetlerinin etkili olduğu değerlendiriliyor.

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