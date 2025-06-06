Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren yıldız isim Victor Osimhen için flaş bir iddia öne sürüldü. Nijeryalı golcüye en yüksek teklifi veren Suudi Arabistan ekibi, Al Hilal transferden çekildi. Öte yandan Galatasaray'ın Osimhen'e önerdiği maaş teklifini yükselttiği öğrenildi.
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2024-2025 sezonunu çifte kupa şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'in kalıp kalmayacağına çevrildi.
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Sarı-kırmızılılar tüm transfer kurgularını Nijeryalı santrfora göre şekillendirmek isterken, flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.
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SUUDİLER ÇEKİLDİ
Footmercato'dan haberine göre Al Hilal Victor Osimhen'i transfer etme yarışından çekildi. Nijeryalı golcüye 35 milyon Euro öneren Suudi yetkililer yüksek beklentiler nedeniyle geri adım attı.
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GALATASARAY TEKLİF YÜKSELTTİ
Öte yandan Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk, transfer görüşmeleri yapmak için İtalya'ya gitti.
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Nijeryalı yıldız için devrede olan Galatasaray'ın 15 milyon Euro'luk maaş teklifini, 20 milyon Euro'ya yükselttiği öğrenildi.
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HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; sarı-kırmızılılar Mauro Icardi transferinde olduğu gibi sponsorluk anlaşmalarıyla ödeme yapmayı planladığı ifade edildi.
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Osimhen bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta 37 gol - 8 asistlik performansıyla takımını sırtladı.
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