"Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a suikast düzenlendi" iddiası

Görüntülerin, 16 Mart 2024'te Riyad'da meydana gelen trafik kazası sonucunda iki araçta çıkan yangını gösterdiği bulundu. Videonun ilk olarak Saudi M&m's isimli bir Tiktok hesabı tarafından paylaşıldığı bulundu. Ardından bir X hesabı tarafından da alıntılandığı görüldü. Ancak her iki hesabın da videoyu sildiği anlaşıldı.