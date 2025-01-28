Suudi Arabistan'dan yabancı yatırımcı hamlesi

Mekke ve Medine’de Faaliyet Gösteren Gayrimenkul Şirketlerinin Hisselerine Yabancı Yatırımcıların Erişimi Sağlanıyor.

Riyad yönetimi, Suudi Arabistan finans piyasasında listelenen ve Mekke ile Medine sınırları içinde kalıcı veya geçici mülk sahibi olan şirketlerin hisselerine yabancı yatırımcıların yatırım yapmasına izin verdi.

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Yeni Düzenlemenin Ayrıntıları

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu (CMA) yaptığı açıklamada, bu kararın, gayrimenkul yatırımı ve mülkiyetiyle ilgili yabancı yatırımcıların erişimini düzenleyen mevzuat doğrultusunda alındığını duyurdu. Bu düzenleme, Salı günü itibarıyla yürürlüğe girdi.

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Yabancı Yatırımın AmaçlarıKurum, bu adımın şu hedeflere hizmet edeceğini belirtti

• Yatırımı teşvik etmek • Finans piyasasının cazibesini artırmak

• Piyasayı bölgesel ve uluslararası düzeyde daha rekabetçi hale getirmek

• Yerel ekonomiyi desteklemek, • Mekke ve Medine’deki mevcut ve gelecekteki projelere yabancı sermaye çekerek bu projelere finansman sağlamak.

Yabancı Yatırım KoşullarıBelirlenen kurallara göre, yabancı yatırımcıların Mekke ve Medine sınırları içindeki gayrimenkullere yatırım yapmaları yalnızca Suudi finans piyasasında listelenen şirketlerin hisseleri veya hisseye dönüştürülebilir borç araçları üzerinden mümkün olacak. Ancak, Suudi vatandaşı olmayan kişilerin veya tüzel kişiliklerin toplam sahiplik oranı, bir şirketin hisselerinin %49’unu geçemeyecek. Stratejik yabancı yatırımcılar ise şirketlerin hisselerini veya borç araçlarını kesinlikle satın alamayacak.

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Daha Önceki Düzenlemeler ve Geçmişteki Adımlar

CMA, yabancı yatırımcıların Suudi Arabistan piyasasına girişini kolaylaştırmak için yıllar içinde çeşitli adımlar attı. Bu adımlar arasında, yabancı bireysel yatırımcıların doğrudan yatırım yapabilmesi, yabancı yatırımcıların piyasa anlaşmaları yoluyla hisse alması ve nitelikli kurumsal yabancı yatırımcıların sermaye piyasasında işlem yapmasına izin verilmesi yer aldı.

2021 yılında ise, yabancıların Mekke ve Medine sınırları içindeki gayrimenkul fonlarına abone olmalarına izin verilmişti. Bu, Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 hedefleri doğrultusunda, piyasanın çeşitliliğini artırmak ve ülkeyi hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için cazip bir finans merkezi haline getirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kamu Görüşü Alınarak Nihai Hali Verildi Bu düzenlemeler, 15 Kasım 2023’te, Ulusal Rekabet Merkezi’ne bağlı “Kamu Görüş Platformu” ve CMA’nın resmi web sitesi aracılığıyla kamuoyu ve hükümet kurumlarının görüşlerine sunulduktan sonra son şekliyle yürürlüğe girdi. Bu düzenlemenin, Mekke ve Medine’deki projelerin finansmanını çeşitlendirmesi ve bu kutsal şehirlerdeki kalkınma projelerine uluslararası yatırımcıların ilgisini artırması bekleniyor.