Suudi Arabistan alkol yasağının kaldırılacağı haberlerini yalanladı

Suudi Arabistan'ın 1952 yılından bu yana uygulanan alkol yasağını 2026 yılına kadar 600 belirlenmiş turistik bölgede kaldıracağı haberi, bir Suudi yetkili tarafından yalanlandı.

73 yıl sonra "alkol" izni Haberi Görüntüle

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Reuters'ın geçtiği habere göre Suudi yetkili, 73 yıldır uygulanan alkol yasağında herhangi bir esnemeye gidilmeyeceğini duyurdu.

Haberlerde, 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan krallığın kontrollü alkol satışına izin vereceği öne sürülüyordu.