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        Haberler Dünya Suudi Arabistan alkol yasağının kaldırılacağı haberlerini yalanladı | Dış Haberler

        Suudi Arabistan alkol yasağının kaldırılacağı haberlerini yalanladı

        Suudi Arabistan, yaklaşık 73 yıldır ülkede uygulanan alkol yasağının belirli ölçülerde esnetileceği haberlerini yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 14:40 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:40
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        Suudi Arabistan'dan 'alkol iznine' yalanlama
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        Suudi Arabistan'ın 1952 yılından bu yana uygulanan alkol yasağını 2026 yılına kadar 600 belirlenmiş turistik bölgede kaldıracağı haberi, bir Suudi yetkili tarafından yalanlandı.

        73 yıl sonra "alkol" izni
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        Reuters'ın geçtiği habere göre Suudi yetkili, 73 yıldır uygulanan alkol yasağında herhangi bir esnemeye gidilmeyeceğini duyurdu.

        Haberlerde, 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan krallığın kontrollü alkol satışına izin vereceği öne sürülüyordu.

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