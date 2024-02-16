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        Haberler Magazin Survivor Sahra neden yok, diskalifiye mi oldu? Sahra Işık kimdir, kaç yaşında, elendi mi?

        Survivor Sahra neden yok, diskalifiye mi oldu? Sahra Işık kimdir, kaç yaşında?

        Survivor All Star'da heyecan katlanarak devam ediyor. Tansiyon ve rekabetin hiç düşmediği Survivor'da bu hafta, Aysu, Pınar, Sahra ve Aleyna takım oylaması sonucunda eleme potasına gitti. Normal şartlar altında 4 yarışmacı arasında geçmesi beklenen eleme düellosunda bir yarışmacının olmaması dikkat çekti. Eleme gecesinde, Sahra'nın olmaması, " Survivor Sahra neden yok, diskalifiye mi oldu? Sahra Işık kimdir, kaç yaşında, elendi mi?" Sorularını akıllara getirdi. İşte Survivor All Star'da yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 00:59 Güncelleme: 16.02.2024 - 00:59
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        • 1

          Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Eleme düellosunda 3 yarışmacının yer alması izleyicinin dikkatinden kaçmazken, eleme potasında yer alan Sahra'nın düelloya çıkmaması merak uyandırdı. Peki, "Survivor Sahra neden yok, diskalifiye mi oldu? Sahra Işık kimdir, kaç yaşında, elendi mi?" Survivor Sahra Işık hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          SURVİVOR'DA SAHRA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

          Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan; "Normalde dört aday olmanız lazım, toplamda üç kişisiniz. Maalesef bir kişi bir daha dönmemek üzere gelemeyecek." şeklinde konuştu. Ceylan, "Sahra bu akşamki mücadelede yer alamayacak. Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti. Şartlar çok zor ve biz her bir yarışmacımızı kaybetmek değil kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı. Biz de saygı duymak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

        • 3

          SURVİVOR SAHRA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

          Survivor 2014 yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. ncü oldu ve Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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