SURVİVOR'DA SAHRA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan; "Normalde dört aday olmanız lazım, toplamda üç kişisiniz. Maalesef bir kişi bir daha dönmemek üzere gelemeyecek." şeklinde konuştu. Ceylan, "Sahra bu akşamki mücadelede yer alamayacak. Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti. Şartlar çok zor ve biz her bir yarışmacımızı kaybetmek değil kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı. Biz de saygı duymak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.