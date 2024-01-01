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        Haberler Televizyon Survivor Nagihan kimdir, nereli? 2024 Survivor Nagihan Karadere kaç yaşında, kaç kez katıldı?

        Survivor Nagihan kimdir, nereli? 2024 Survivor Nagihan Karadere kaç yaşında, evli mi?

        Survivor 2024 yarışmacısı Nagihan Karadere izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Kırmızı takımda mücadele edecek olan Survivor Nagihan'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. İşte, "Survivor Nagihan Karadere kimdir, nereli, evli mi?" sorularının yanıtı ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 18:32 Güncelleme: 01.01.2024 - 18:32
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        • 1

          Survivor 2024 All Star programı 1 Ocak itibarıyla yeni sezona başlıyor. Daha önce 3 kez katılan emekli milli atlet Nagihan Karadere bir kez daha şampiyon olma hayaliyle mücadele edecek. Peki, 2024 Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere kimdir, nereli, evli mi? İşte, Survivor Nagihan'ın hayatı...

        • 2

          SURVİVOR NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

          Nagihan Karadere, 16 Şubat 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde doğdu. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan Karadere, 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır. Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşanan Karadere Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuk annesidir.

        • 3

          NAGİHAN KARADERE KARİYERİ

          Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

          13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

          Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında ( Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanmıştır gümüş madalya kazanan Türk millî takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

          2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

        • 4

          SURVİVOR’A 3 KEZ KATILDI!

          Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer alan Nagihan, çeyrek finalde elenerek beşinci oldu.

          2018 yılında Tv8'de yayınlanan Survivor All Star'da finale kalarak ikinci oldu. 2022 Survivor All Star'a üçünücü kez katılan Nagihan Karadere bu sezonu ise altıncı tamamladı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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