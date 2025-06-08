Survivor kim kazandı? 8 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da heyecan ödül oyunu ile devam etti. Yarışmacılar 'ailenize sorduk' yarışmasında karşı karşıya geldi. Renkli anlara sahne olan ödül oyununun ardından, ödülü hangi yarışmacının kazandığı merak konusu oldu. Peki, "Survivor kim kazandı? 8 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 8 Haziran Pazar Survivor'da ödül oyununu kazanan yarışmacı...
- 1
Survivor'da adım adım finale gidilirken, finalistler belli olmaya başladı. İlk finalist Batuhan olurken, İstanbul biletini alan ikinci yarışmacı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor'un yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, "Survivor kim kazandı? 8 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı, 2. finalist kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
- 2
SURVİVOR 2. FİNALİST BELLİ OLDU MU?
Survivor'da 2. finalist henüz belli olmadı. İstanbul bileti alan ikinci yarışmacı 9 Haziran Pazartesi günü belli olacak.
- 3
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, 'Ailenize Sorduk' yarışmasında karşı karşıya geldi.
Yarışmacılar kendileriyle ilgili ailelerinin verdikleri yanıtı tahmin etmeye çalıştı.
Ailesine en yakın cevabı vererek ödül oyununu kazanan yarışmacı Volkan oldu.
Böylece Volkan, çocuklarıyla beraber Avrupa'da istediği bir yerde tatil yapma şansını yakaladı.
- 4
İLK FİNAL KOLTUĞUNUN SAHİBİ KİM OLDU?
İstanbul finalinin birinci ismi Batuhan Karacakaya oldu.
- 5
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Adaya veda eden isim Meryem Kasap oldu.