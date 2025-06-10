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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi, kim gitti? 10 Haziran 2025 Survivor elenen son isim kim oldu? Survivor'da final koltuğu için son oyun!

        Survivor'da final koltuğu için son oyun! 10 Haziran Survivor kim elendi?

        Survivor'da adım adım finale yaklaşılıyor. 10 Haziran Salı günü Volkan, Sevgi ve Ayşe final koltuğu için kıyasıya mücadele devam ediyor. Üçlü arasındaki mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bilindiği gibi, Survivor'da ilk finalist Batuhan olurken, ikinci finalist Adem olmuştu. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 10 Haziran Salı Survivor elenen son isim kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 18:35 Güncelleme: 10.06.2025 - 18:35
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        • 1

          Survivor'da finaller 11-12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Bu kapsamda finale kalan isimler merak konusu oldu. Ayşe, Volkan ve Sevgi üçlüsünden bir kişi elenerek finale veda edecek. Peki 10 Haziran Salı Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor finale kimler kaldı? İşte Survivor All Star'da son gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR 2. FİNAL KOLTUĞUNUN SAHİBİ KİM OLDU?

          Survivor'da ikinci finalist Adem oldu.

        • 3

          SURVİVOR İLK FİNAL KOLTUĞUNUN SAHİBİ KİM OLDU?

          İstanbul finalinin birinci ismi Batuhan Karacakaya oldu.

        • 4

          SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, 'Ailenize Sorduk' yarışmasında karşı karşıya geldi.

          Yarışmacılar kendileriyle ilgili ailelerinin verdikleri yanıtı tahmin etmeye çalıştı.

          Ailesine en yakın cevabı vererek ödül oyununu kazanan yarışmacı Volkan oldu.

          Böylece Volkan, çocuklarıyla beraber Avrupa'da istediği bir yerde tatil yapma şansını yakaladı.

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

          Survivor'da bir isim İstanbul finaline saatler kala yarışmaya veda edecek. Elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

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