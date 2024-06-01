Survivor'da kim elendi? 1 Haziran Survivor bugün neden yok?
Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Eleme potasında yer alan; Atakan, Ogeday, Merve, Hilmi Cem eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor'a veda edecek. 8 yarışmacının kaldığı yarışmada, bireysel dokunulmazlık oyunları başladı. İşte 1 Haziran 2024 Cuma Survivor'da elenen yarışmacı...
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Survivor'da eleme düellosu için nefeler tutuldu. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda karşı karşıya geliyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen eleme düellosunda, bir yarışmacı adaya veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 1 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler var?" İşte 1 Haziran Survivor All Star'da adaya veda eden isim...
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1 HAZİRAN SURVİVOR NEDEN YOK?
Survivor 1 Haziran Cumartesi günü TV8 yayın akışında yer almıyor. Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle Survivor All Star yeni bölümü 2 Haziran Pazar günü yayınlanacak.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
ATAKAN
OGEDAY
MERVE
HİLMİCEM
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SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ
OGEDAY - ATAKAN
MERVE - HİLMİCEM
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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 1 HAZİRAN 2024?
Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.