Survivor'da eleme düellosu için nefeler tutuldu. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda karşı karşıya geliyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen eleme düellosunda, bir yarışmacı adaya veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 1 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler var?" İşte 1 Haziran Survivor All Star'da adaya veda eden isim...