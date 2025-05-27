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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi, hangi yarışmacı? 27 Mayıs 2025 Survivor eleme düellosu finaline kim kaldı, eşleşmeler nasıl?

        Survivor'da eleme düellosu heyecanı! Survivor kim elendi, kim gitti?

        Survivor'da eleme düellosu heyecanı! 2025 All Star-Gönüllüler eleme düellosunda kazanan yarışmacı ve programa veda eden isim araştırılıyor. Aycan, Sema, Hikmet ve Adem arasındaki mücadele gündemdeki yerini aldı. Peki, Survivor kim elendi, düello finaline kimler kaldı? İşte Survivor son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 19:07 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:07
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        • 1

          Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sema, Aycan, Adem ve Hikmet arasında gerçekleşen eleme düellosunun sonucu merak konusu oldu. Bu kapsamda, adaya veda eden yarışmacıya ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, 27 Mayıs Salı Survivor kim elendi, adaya veda eden isim açıklandı mı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

        • 2

          SURVİVOR ELENEN İSİM AÇIKLANDI MI, KİM ELENDİ?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (26 MAYIS)

          Üçüncü ve son dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        • 4

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          All Star takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Adem Kılıçcı oldu. Haftalık performans birincisi Adem Kılıçcı, son eleme adayı olarak Hikmet Tuğsuz’un adını söyledi.

          Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Aycan oldu. İkinci eleme adayı ise Sema oldu.

        • 5

          SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (25 MAYIS)

          İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler oldu.

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