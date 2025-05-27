Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sema, Aycan, Adem ve Hikmet arasında gerçekleşen eleme düellosunun sonucu merak konusu oldu. Bu kapsamda, adaya veda eden yarışmacıya ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, 27 Mayıs Salı Survivor kim elendi, adaya veda eden isim açıklandı mı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...